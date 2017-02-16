| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
明華園愛的波麗路台中登場
 首頁 > 政治

前黃復興主委挺郝

2017-02-16

由前黃復興黨部主委王文燮擔任總會長的中興後援會昨成立，宣示在國民黨主席選舉中支持郝龍斌，後援會成員以軍系為主；郝強調，他未來做黨主席，腦中只有一個字就是要「贏」，爭取選舉勝利。王文燮則稱，希望郝領導國民黨重回執政，最終達成統一的一個中國，這個中國就是中華民國。（圖：記者方賓照，文：記者林良昇）

廣告
  • （圖：記者方賓照，文：記者林良昇）

    （圖：記者方賓照，文：記者林良昇）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 郝龍斌 黃復興
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：前黃復興主委挺郝


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.