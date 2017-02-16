2017-02-16

由前黃復興黨部主委王文燮擔任總會長的中興後援會昨成立，宣示在國民黨主席選舉中支持郝龍斌，後援會成員以軍系為主；郝強調，他未來做黨主席，腦中只有一個字就是要「贏」，爭取選舉勝利。王文燮則稱，希望郝領導國民黨重回執政，最終達成統一的一個中國，這個中國就是中華民國。（圖：記者方賓照，文：記者林良昇）