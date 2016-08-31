小英今60歲生日》戰勝性格弱點 才能大開大闔
2016-08-31
記者鍾麗華／特稿
今天是總統蔡英文六十歲生日，面對執政一百天民調下挫，加上獨派大老吳澧培放砲，小英恐怕生日很難快樂。
吳澧培重批林全內閣是「雜牌軍」，蔡英文再用林全就「沒有明天」，在一片「老藍男」的內閣裡，他尤其對外交部長李大維不滿，甚至為此和他的姪子、國安會秘書長吳釗燮「絕交」。
據說，吳澧培昨接受廣播專訪時，李大維正好在車上聽到，不知內心做何感想？
吳澧培的重砲，不是沒有道理，內閣的人事安排，從國發會主委陳添枝到政務委員鄧振中等人，連總統管轄的外交人事，包括駐英代表林永樂、駐ＷＴＯ代表朱敬一，已「超越藍綠」到如此地步，難怪經濟民主連合召集人賴中強會以「哀莫大於心死」形容，不僅讓人納悶，到底有沒有「政黨輪替」？
甚至前陸委會主委夏立言也一度傳出將接外貿協會董事長一職，但夏是「馬習會」談判桌的主要成員之一，任內一再幫前總統馬英九政策辯護，如小英真再用夏立言，蔡政府恐要被馬團隊「整碗捧走」，還好此人事案引起民進黨內極大反彈，最後急踩煞車。
在蔡英文撤回謝文定與林錦芳的人事咨文後，司法院正副院長人選已無懸念，將由許宗力、蔡烱燉出任，明天正式公布。至於海基會董事長人選，蔡總統在上任滿三個月的媒體茶敘上表示八月底定案，但外界猜測名單，除日前已表態拒絕的前立法院長王金平，還有親民黨主席宋楚瑜，昨天甚至傳出前副總統蕭萬長是可能人選，大家都在等著攤牌，是否又回到「老藍男」？
蔡英文是典型處女座性格，從正面解讀，她做事謹慎、考慮周到，希望把事情做到盡善盡美、面面俱到，但卻是處事猶豫不決，人事與決策總是「再想想、再研究」。雖然蔡政府執政已過一百天，仍為時不晚，就看下個一百天，蔡是否能克服性格弱點，帶領台灣大開大闔。
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