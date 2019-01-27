新北三重立委補選 余天、鄭世維都說：和平

2019-01-27 22:30

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市立委第三選區（三重）補選，民進黨參選人余天和國民黨參選人鄭世維，今天晚上都出席三重區農產品產銷技術推展協會年終尾牙歲末聚餐，兩人互動良好，雖然主辦單位安排兩人分坐不同桌，仍雙方多次互相握手、搭肩。余天表示，兩人已經碰面很多次，說好要打一場和平、不謾罵的選戰；鄭世維也說，雙方關係很好，「愛與和平」。

對於台北、台中立委補選落幕，余天除了恭喜何志偉當選大同士林區立委，也表示大同士林區板塊本來就偏綠，民進黨只有險勝，還是有要檢討的地方，至於台中市選區，本來就藍大於綠，可以說是平手。

媒體今天早上詢問鄭世維怎麼看余天的全國知名度，鄭世維表示為自己站台的前總統馬英九「有國際知名度」，余天則笑說，鄭世維相當積極。

余天表示，自己跟鄭世維在許多活動都會碰到面，不管誰在台上致詞，都會介紹在台下的彼此，不管誰當選，都要相互配合，為三重民眾爭取福利，尤其現在地方是藍營執政，中央是綠營執政，都有互相幫忙。

余天也說，過去一周在基層跑下來，對於選情蠻有把握，「十幾年前選過我的鄉親，都還蠻認可我的。」

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