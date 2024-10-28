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    進口蛋案 陳吉仲、陳駿季、林聰賢訊後請回

    台北地檢署偵辦超思公司進口雞蛋案，28日傳喚前農業部長陳吉仲（如圖）、中央畜產會董事長林聰賢、現任農業部長陳駿季等3人出庭應訊。（記者羅沛德攝）

    台北地檢署偵辦超思公司進口雞蛋案，28日傳喚前農業部長陳吉仲（如圖）、中央畜產會董事長林聰賢、現任農業部長陳駿季等3人出庭應訊。（記者羅沛德攝）

    2024/10/28 12:35

    首次上稿 09:55
    更新時間 12:35

    〔記者王定傳／台北報導〕農業部前部長陳吉仲及前中央畜產會董事長林聰賢，為了解決蛋荒，專案進口雞蛋，被告發涉嫌圖利，台北地檢署今日以他字案圖利被告身分，傳喚陳吉仲、林聰賢及農業部現任部長陳駿季到案說明；3人約上午9時30分左右進入北檢接受偵訊，約11時許，林聰賢、陳駿季先後請回離開，陳吉仲約12時許也請回離開，3人面對媒體詢問，均不發一語。

    農業部去年專案進口雞蛋案被監察院提出糾正，檢調查出，超思多次偽造報價單、虛增進口費用，向畜產會詐領上億元公款，另亮采公司在初期進口雞蛋時，同樣虛報款項，詐領逾千萬元。

    台北地檢署今年9月間發動搜索、約談，訊後依涉犯加重詐欺、偽造文書等罪，諭令亮采公司負責人林宜龍1百萬元交保；超思負責人秦語喬2百萬元交保，且限制出境出海；亮采公司員工林昌憲30萬元交保；農業部專員吳俊達50萬元交保。

    由於陳吉仲、陳駿季、林聰賢被藍營立委質疑圖利，檢方將3人列為「貪污治罪條例」他字案被告，今日傳喚3人到案說明，訊後均請回。

    台北地檢署偵辦超思公司進口雞蛋案，28日傳喚前農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢、現任農業部長陳駿季（如圖）等3人出庭應訊。（記者羅沛德攝）

    台北地檢署偵辦超思公司進口雞蛋案，28日傳喚前農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢、現任農業部長陳駿季（如圖）等3人出庭應訊。（記者羅沛德攝）

    台北地檢署偵辦超思公司進口雞蛋案，28日傳喚前農業部長陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢（如圖）、現任農業部長陳駿季等3人出庭應訊。（記者羅沛德攝）

    台北地檢署偵辦超思公司進口雞蛋案，28日傳喚前農業部長陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢（如圖）、現任農業部長陳駿季等3人出庭應訊。（記者羅沛德攝）

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