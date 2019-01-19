柯P「強盜搶銀行」喻台美 鄉民分析：接棒馬英九

2019-01-19 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲自脫口「兩岸一家親」後，不斷遭懷疑立場親中。近日接受電視專訪時，更將台美中的關係形容是「強盜（台）搶銀行（美）卻忘了警察（中國）在旁邊」。有網友分析，柯文哲的言行其實和前總統馬英九一樣，目標是「化獨漸統」，差別在馬已經失敗，柯P尚不知能否成功。

PTT八卦板網友分析柯文哲近日言行，指柯和馬的志願一樣，叫做「化獨漸統」。網友一一列舉美中對台差異，像是中國想併吞台灣、作扁鑽打台灣、專制極權獨裁、竊取台灣技術、希望台灣越亂越好；美國則是保障台灣體制、賣扁鑽給台灣、民主自由開放、向台灣分享技術、希望台灣越穩定越好。他認為，一比之下發現美中完全是天秤兩端，「任何智商15.7以上的人都知道要怎麼選。」

該名網友解釋，鑑於上述說法，如果有人跳出來喊選中不選美，就會被大家當成神經病，大聲嚷嚷還會引起反感，離統一更遠。因此，「智商157的人是不會這樣做」，柯不會直接叫大家選中國，反而稱這些都是假議題，要大家別選，只要不選，分數差距再大也就變得沒意義，就像是對不開車的人來說，高級車跟平價車「還不是一樣佔一個停車格」，用話術讓美中平起平坐。

網友指，柯嘴巴說中立，其實一面替中國加分、替美國減分，認為馬8年就是這樣慢慢疏離美國，投入中國懷抱，蔡英文上任後正扭轉這個局勢，卻又跳出柯文哲，明明使用的是一模一樣的套路，還是有這麼多人被說服，這讓他無奈地說，「歷史給人們最好的教訓就是：人們永遠學不到教訓。」

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