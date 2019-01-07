中國豬瘟如照妖鏡？ 他酸：影響國民黨高官、統派的大腦

2019-01-07 18:17

〔即時新聞／綜合報導〕為防中國非洲豬瘟疫情入侵台灣，行政院農委會防檢局提高罰則，旅客若從「近3年內」爆發疫情的國家、地區攜帶肉品入境未申報，首次直接開罰20萬、最高可罰至100萬。但前警大教授葉毓蘭卻批評，此舉是「藉由病死豬以仇恨添薪倒油，將台灣推向戰爭的邊緣？」對此，綠委王定宇表示，中國豬瘟竟對某些國民黨高官、統派親中人士媒體的大腦有影響。

除台灣積極防止非洲豬瘟疫情，澳洲政府為避免國內也爆發大規模豬瘟疫情，自去年11月7日起即宣布，任何入境人士不得將任何種類的動物肉製品帶入澳洲，包括新鮮、乾燥、冷凍、熟製、燻製、醃製或經防腐處理的肉製品。若未申報又經查獲者，「最高可罰42萬澳幣（約新台幣920萬）加十年徒刑」。台灣網友見狀則感嘆「台灣應該要比照辦理」、「台灣真的罰太輕了」。

前警大教授葉毓蘭日前則在臉書表示，政府全心全力做好防疫宣導、執行措施，比將非洲豬瘟說成中國的生化炸彈攻擊負責多了，盼政府別在非常時期練肖話，「近日兩岸已經互射飛刀、波濤洶湧，又藉由病死豬以仇恨添薪倒油，難道不怕再掀波瀾，將台灣推向戰爭的邊緣？

看到澳洲的罰則，立委王定宇就表示，「葉教授要不要再說『用病死豬將澳洲推向戰爭邊緣』啊？」還酸問國民黨立委要不要再開一次記者會，再要求一次「中國豬瘟發布國家級警報是隨意發布，要求政府提檢討報告」呢？韓粉要不要再說「豬瘟是澳洲政府自導自演，可以得金像獎」呢？

王定宇更嘲諷，「我們知道中國的非洲豬瘟對豬致死率是100%，我們不知道的是『中國豬瘟竟然對某些中國國民黨高官、統派親中人士媒體的大腦有影響』！」

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