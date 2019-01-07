館長猛爆怒嗆 中國網軍驚：玻璃心還是別翻牆出來

2019-01-07 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢最近大力讚賞總統蔡英文對兩岸的發言，甚至在直播中秀出台灣身分證，嗆中國「你現在就來叫解放軍來把我的身分證收走啊」，大動作引發中國網軍關注，有人認為「玻璃心還是不要翻牆出來得好」。

館長不滿中國領導人習近平在「告台灣同胞書」中，強調「九二共識」與「一國兩制」，又看到蔡英文用「台灣共識」強硬回覆，大讚小英比歷任總統還要Man、還要有Guts與膽識，他認為，中國沒事就揚言武統、打壓台灣國際空間，「我還不能講話？」

陳之漢認為，倘若中國絕的不統一就是台獨，「那我就是台獨，我從今天開始就是台獨！」；陳的言論獲得大批台灣網友讚揚，許多人留言「被霸凌還不能出聲，出聲就是台獨？」、「在中華人民共和國的眼中，支持中華民國的也是台獨」、「香港一國兩制就是中國的美麗謊言」。

中國臉書社團「帝吧中央集團軍」成員們知悉此事後，反應相當兩極，有些人指出「他媽的微博上還有那麼多腦殘粉」、「看到這些白痴就煩」；但也有中國網友認為、「什麼事和政治扯上關係，它就變了味」、「為什麼喜歡館長？因為講話實在啊，熱血啊。唉，玻璃心還是不要翻牆出來的好」、「他講的很有道理啊，如果這麼好，各位幹嘛每年花費買vpn上外網？」。

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