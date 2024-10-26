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    藍營11/24全代會暨黨慶辦嘉年華活動 發園遊會抵用券

    國民黨下月24日黨慶日於「桃園會展中心」舉辦第21屆第4次全國代表大會暨130周年黨慶活動。圖中為國民黨主席朱立倫。（資料照）

    國民黨下月24日黨慶日於「桃園會展中心」舉辦第21屆第4次全國代表大會暨130周年黨慶活動。圖中為國民黨主席朱立倫。（資料照）

    2024/10/26 10:50

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨將在下月24日黨慶日於「桃園會展中心」舉辦第21屆第4次全國代表大會暨130周年黨慶活動，該黨首次規劃以嘉年華式慶典的模式，邀請全國22個地方黨部設置園遊攤位，展現該黨在各縣市執政或經營成果特色，所有出席人、列席人以及列席中評委會前可向黨籍所屬黨部領證，並領取園遊會抵用券200元。

    這次國民黨全代會以「攜手共創，陽光台灣」為主軸，並結合130週年黨慶活動，將分2個階段舉行，其中第1階段將核備黨務報告與立法院黨團工作書面報告，通過中央評議委員、中評委主席團主席聘任及追認案，追認通過該黨112年度決算書表案，並處理大會出席人一般提案與臨時動議，第2階段則結合黨慶，於「桃園會展中心」3樓會場外設有園遊攤位，整個活動預計只有半天。

    當天中午國民黨還將在原會場召開第21屆113年度中央委員會全體會議，會議主題為討論這次全代會黨主席朱立倫致詞、重要決議案以及一般提案等執行分工，並處理中央委員提案及建言。

    國民黨並將按照往例，於全代會隔天（25日）在中央黨部召開中央評議委員會會議，除安排黨主席朱立倫發表講話，並由黨中央報告這次全代會重點，並討論中央評議委員評議及建議事項。

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