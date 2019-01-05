習近平強推兩制 蔡總統：觸及台灣兩基本核心利益

2019-01-05 17:46

〔記者蘇永耀／台北報導〕對於中國國家主席習近平對台講話強推「一國兩制台灣方案」等話，蔡英文總統今日在臉書再度發文表示，強調這觸及了台灣兩個很基本的核心利益，身為總統，她一定要站出來說明清楚。總統還幽默表示，她發文852字，知道大家都不愛長文，「但今天這是大事，請你花三分鐘看完」。

總統說，習近平1月2日的談話，觸及了台灣兩個很基本的核心利益，第一核心利益，就是所謂「九二共識」是「一個中國」、「一國兩制」的說法，同時還要強加「一國兩制台灣方案」在台灣身上。第二個核心利益，是企圖繞過台灣的民主機制，尤其是民選的政府，直接跟所謂各黨派進行政治協商，這是不尊重我們的民主機制與政府體制，分化台灣內部。

總統說，過去兩年多來，我們秉持不挑釁、不製造麻煩的態度來處理兩岸關係，可是中國卻是做相反的事情，讓國際社會感到有所警覺。不管是在國際上操作改台灣名稱的事情，或軍機、軍艦繞台等等武力威脅，甚至透過假訊息介入台灣民主選舉等，都讓大家看見，中國才是兩岸穩定、區域穩定最大的變數。

總統認為，在這種情況下，她期待台灣所有政黨，都應該清楚說出「我們拒絕一國兩制」，說出人民的心聲。不要打折，也不要再講「九二共識」，因為這個名詞已經被北京定義為「一國兩制」，不再有模糊的空間。面對國際社會，我們應該送出一致、清楚的訊息。

總統並說，她也向國際媒體強調，我們不反對兩岸互動，我們也願意坐下來談，但台灣是民主國家，必須有人民的授權跟監督，必須是政府跟政府，各自代表自己的人民來談。

總統還呼籲中國政府，應該回到人民共同利益的問題上。例如非洲豬瘟的防疫工作。身為大國，就應該對國際社會負責任。如果北京當局在豬瘟防治跟台灣、區域國家合作，會是累積善意很好的開始。總不能連通報疫情，都需要通關密語吧！而國際世界動物組織（OIE）應該介入，召集區域各國來投入防疫，台灣很願意參與及提供協助。

總統並說，台灣人為什麼會對一國兩制這樣的戒慎恐懼，不能接受呢？其實道理很簡單：第一，就是中國在民主體制的欠缺與不足。第二，是他們不佳的人權紀錄。第三點，他們從未放棄武力犯台。這些都是造成台灣人民對中國有高度疑慮的地方。中國應該學著用「民主的視角」來看待台灣。期待中國邁開民主人權的腳步，這樣才會知道台灣人到底是怎麼想的。

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