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孫道存生前受太電金援 嫩妻作證請回、胞弟孫道亨250萬交保

孫道存的嫩妻吳逸玲昨以證人身分獲請回。（記者錢利忠攝）

孫道存的嫩妻吳逸玲昨以證人身分獲請回。（記者錢利忠攝）

2024/03/27 07:33

〔記者錢利忠／台北報導〕太平洋電線電纜公司前董事長孫道存3年前病逝，其胞弟孫道亨曾任太電總經理，涉嫌於任內提供200萬元郵政禮券及租用兩輛公務車，給孫道存及嫩妻吳逸玲使用；台北地檢署昨指揮調查局台北市調查處7路搜索，依涉證券交易法之特別背信罪嫌約談孫道亨等4人，另傳喚吳逸玲作證。今凌晨諭令孫道亨250萬元交保、前總務部協理林世章30萬元交保。

同被約談的太電董事長苑竣唐、曾替孫道存辦理保釋的太電董事長特助馮小容，檢方訊後認為仍有疑點待釐清，將苑、馮2人請回。吳逸玲則以證人身分請回。

孫道存因犯下掏空太電公司200億元、侵占基金會1.2億元公款等兩案，被法院裁定應執行4年3月徒刑，2017年9月29日入獄後，在台北監獄服刑半年多轉到八德外役監，2021年10月1日，孫道存因惡性腫瘤病情惡化獲保外就醫，同年11月17日病逝。

檢調掌握，孫道存卸任太電董事長後，於2017年至2020年間，仍持續收到太電提供價值約200多萬元的郵政禮券，以及使用太電租用的賓士及TOYOTA ALPHARD等兩輛公務車。

此案之所以曝光，起源於2018年間，孫道存因於2016年涉嫌逃漏1.2億元貨物稅及罰鍰，被法務部行政執行署向新北地院聲請管收，孫在短短2小時內，即在馮小容等人幫助下火速繳清罰款，當初即傳出疑由太電代墊，經前立委黃國昌向北檢告發後，孫道存一度被檢調約談，檢調清查太電相關金流後，另追出郵政禮券等案，於昨天發動搜索與約談行動。

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