彰化立委補選》民進黨徵召最強人選 6人被點名

民進黨彰化縣黨部主委邱建富說，立委補選將由中央徵召最強人選參選，這個人選不僅人力、財力要強，續航力更要很強，目前人選至少已有6人。（記者張聰秋攝）

2018-12-01 18:05

〔記者張聰秋／彰化報導〕國民黨立法委員王惠美當選彰化縣長，立委遺缺明年初補選，大選慘敗的民進黨要由何人出馬？地方討論熱烈，民進黨彰化縣黨部主委邱建富今天（1日）說，將由中央徵召最強人選參選，這個人選不僅人力、財力要強，續航力更要很強，目前人選至少已有6人。

總統蔡英文今天下午在彰化市召開選後檢討會，會後，邱建富接受媒體訪問時，做了上述說明，也總結檢討會決議。

邱建富說，民進黨為何會輸？主因在於分裂的民進黨對抗團結的國民黨，以及外來勢力的擾亂，敗選原因與一例一休惹議、公投綁大選排隊投票的後遺症、同志婚姻議題、網路假新聞、政策得罪宗教團體和農民都有關。他說，為了讓政策貼近民心，總統蔡英文要求日後定期舉辦座談會，基於選舉造勢找不到人動員，地方基層組織太弱，彰化縣黨部將在26鄉鎮市恢復3級黨部組織編制，地方鄉鎮市廣設聯絡處。

對於立委補選人選的問題，邱建富說，目前大環境已對民進黨相當不利，不可能再啟動黨內初選機制，將由中央徵召人選，目前考慮人選有中執委林益邦、鹿港鎮長黃振彥、縣議員林士堅、前文化局長陳文彬，檢討會上也有人當眾提議前北農總經理吳音寧，以及即將卸任的縣長魏明谷。

邱建富說，徵召人選要具備3要件，人力強、財力強、續航力更強，因為補選後，不到1年又要面對2020年正式選舉，被點名的6人，有當事人已表態，也有他徵詢溝通過的，未來誰會出線，在不辦黨內初選下，啟動中央民調機制，決定徵召人選。

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