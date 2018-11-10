政見會講不出具體內容 陳其邁批韓國瑜「有時間直播沒時間講政策」

2018-11-10 17:45

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長選舉公辦電視政見發表會今天下午4點結束，民進黨候選人陳其邁會後受訪時強調，韓國瑜沒針對政策講清楚，「有時間去直播，沒時間去講政策，這是很奇怪的事情。」

媒體詢問陳其邁：「對今天的政見發表會打幾分？」陳其邁回答說，人民是頭家，分數交給市民去打，我已經把產業經濟、社區長照政策都講清楚，但遺憾其他候選人著墨不多。

對於韓國瑜是否在這場政見會中講出具體內容？陳其邁說，本來很期待韓國瑜可以針對高雄人口如何達到500萬？太平島如何挖石油等講清楚，但什麼都沒有。

媒體詢問說，韓國瑜表示今天時間比較短，到電視一對一辯論時，會講得更清楚。對此，陳其邁表示，韓國瑜連洗頭、吃宵夜都直播，為何不多花一點時間，利用直播時把他的政見講清楚。

陳其邁說，網路聲量他不熟，但他是認真、務實、可行的提出政策，也許比較不有趣，但這是「針對未來解決高雄對症下藥，而不是隔空抓藥。」

陳其邁指出，政見會上韓國瑜沒對政策說明清楚，他覺得遺憾，有那麼好機會卻不講，面對大家的疑問，「聽完政見會後，對韓國瑜還是有很多質疑，不知道他葫蘆裡賣什麼藥？」

陳其邁強調，希望韓國瑜晚間直播時，可以講清楚，人口如何變成500萬?其實他洗頭、吃宵夜時直播都可以講。「有時間去直播，沒時間去講政策，這是很奇怪的事情。」