小野爆哭 姚文智：他要承擔柯市長的政治苦果

民進黨台北市長候選人姚文智8日針對台北市長柯文哲2014年參選的政治獻金進行檢驗並舉行記者會，呼籲柯辯論時公開明細。（記者廖振輝攝）

2018-11-08 11:33

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲競選總幹事小野拍影片，表態挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，卻遭到國民黨台北市長候選人丁守中批評是民進黨的文化門神，小野昨出面回擊激動3度掩面痛哭，對此民進黨台北市長候選人姚文智今受訪表示，他感謝小也替高雄講公道話，但姚直言，小野加入柯文哲競選團隊難免要承擔，他雖然替小野感到惋惜，「但你（指小野）的角色就是要承擔柯市長帶給的政治苦果」。

小野爆哭風波持續在政壇延燒，陳其邁更是要求丁守中應道歉。姚文智今早召開記者受訪時，有媒體提問民進黨北市議員認為小野哭了意在搶食綠營選票，是否對選情有影響，姚文智不這麼認為，他說，小野在影片提到陳其邁跟他，他當時在謝長廷擔任高雄市長團隊就是負責文化與城市改造，小野看到民進黨20年在高雄改革與努力。

不過姚文智表示，小野今日碰到的問題他是柯文哲競選總幹事，這樣角色難免會遭到丁守中質疑，雖然小野對高雄講的是公道話，但小野不是柯的總幹事的話，這些質疑是可以避免的。

姚文智批評柯文哲在文化工作的成績單滿江紅，不管文資保存或文化推動，甚至文化基金會成績也是慘不忍睹，這也是小野加入團隊要承擔的，雖然他替小野感到惋惜，也謝謝對高雄講公道話，但姚直指，「你的角色就是要承擔柯市長帶給的政治苦果」。

媒體問到民進黨立委管碧玲上政論節目也哭了，被解讀是力挺柯陣營，恐讓基層混淆是挺柯不挺姚，對此姚文智反駁，「怎麼會混淆，管就是支持陳其邁」。姚強調，他感謝小野聲援高雄，看到高雄努力包括姚文努力的真相，但小野身為柯的總幹事，政治角色要負起責任。

姚文智表示，他非常堅定要參選台北市長，不管市議員或任何人的質疑，而他對柯文哲的批判與質疑，以及小野作的任何事情，例如柯在七星公園舉辦違法競選造勢活動，加入柯團隊的小野也有責任。

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