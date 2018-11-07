終於肯辯了！侯友宜：12日公辦政見會改辯論會

國民黨新北市長候選人侯友宜。（記者李雅雯攝）

2018-11-07 17:04

首次上稿 16:22

更新時間 17:04

〔記者李雅雯、何玉華／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今天下午在競選總部召開「警系挺侯團結大會」，侯友宜在開場致詞時宣布，11月12日的公辦政見會改為公辦辯論會，要求民進黨新北市長候選人蘇貞昌對多項議題說清楚。

侯友宜一改先前跳針不正面回應辯論議題的態度，今天下午宣布要將公辦政見會改為公辦辯論會，將要求蘇貞昌就「深澳燃煤電廠態度」、「要不要發生煤許可」、「對於徐自強案刑求發言道歉」、「說拚治安的人財產沒有申報」等議題說清楚。侯友宜強調，「我要在這裡再說一次，11月12日公辦政見改為公辦辯論，老縣長」。

會後媒體追問侯友宜為什麼一改態度參加辯論？是否有信心和民進黨新北市長候選人蘇貞昌交手？侯友宜一路從總部走出、笑而未答，搭車離去。

由於侯友宜在先前公辦政見上是勾選一輪式發言，究竟能否臨時改為公辦辯論會形式，尚待求證選委會。根據「公職人員選舉公辦政見發表會實施辦法 」，以辯論方式進行時，將會設有發問人，候選人按抽籤次序逐一回答。

民進黨候選人蘇貞昌陣營隨後也表明同意改為辯論，但認為侯友宜當初勾選政見發表會，臨時又改變，造成公務機關的困擾，實在不可取，蘇陣營也強調，除了選委會主辦的辯論會外，也應比照高雄市，至少再由媒體舉辦一場辯論，希望侯友宜不要以行程為由搪塞。

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