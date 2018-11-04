向韓國瑜下戰帖 陳其邁：到三鳳宮發誓...

2018-11-04 20:45

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市長候選人陳其邁三民西區後援會今晚成立，陳其邁批國民黨市長候選人韓國瑜10年內把高雄人口從277萬人變成500萬人，是「吹牛吹過頭」，他要向韓下戰帖，到三鳳宮發誓，如果做不到，是不是要把他的財產及維多利亞貴族學校全捐出來！

陳其邁三民區後援會成立大會，今晚在三鳳宮舉行，現場湧進數千人，當陳其邁進場時，現場支持者紛紛站起來，揮舞旗幟，高喊「凍蒜、凍蒜！」

陳其邁抨擊韓國瑜對高雄人口數完全不清楚，說要從400萬人變成500萬人，這有可能嗎？未免吹牛吹過頭了！他批連小朋友都知道目前高雄人口數是277萬人，如何變成400萬人？一個連高雄人口都搞不清楚的人，如何競選高雄市長？

陳其邁說，一個完全不了解高雄、天天唱衰、嘲笑高雄的人，有資格當高雄市長嗎？大家會相信他的話嗎？他要向韓國瑜下戰帖，請韓國瑜到三鳳宮發誓，不用斬雞頭，只要告訴大家，如何在10年內把高雄人口277萬人變成500萬人，事實上他不敢。

陳其邁也批韓的摩鐵摩天輪、旗津開賭場及太平島挖石油等政策，他說如果可行？馬英九八年任內為何不去挖石油？馬英九的633政策沒有兌現，說要捐出薪水，結果是開芭樂票，他要請問韓國瑜高雄人口如果沒有增加到500萬，難道他要把家裡的財產及維多利亞貴族學校捐出來嗎？

總統府秘書長陳菊到場力挺，她說民進黨承擔台灣的重任，改革道路很困難，歷任總統難做、不敢做、沒做的，蔡英文政府完全承擔，可能老百姓還不是很滿意，但民進黨執政方向是正確的，為守護台灣安全，絕對不能犧牲台灣主權，去換取短暫利益，改革過程這麼困難，她當個台灣民主的老兵，從年輕拚到老，就是希望高雄人站出來，大聲表達意見，繼續當民進黨持續改革的後盾！

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