竹市候選人雨中街頭拜票 義救被撞阿嬤

候選人曾文濤雨中街頭拜票，義救遭撞阿嬤！（記者蔡彰盛翻攝）

2018-11-01 09:53

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕超溫馨！熱血候選人雨中街頭拜票，義救遭撞阿嬤！今早8點40分在新竹市關新路、光復路口，發生汽車撞倒路人車禍案件；恰巧在站路口的東區市議員候選人曾文濤發現後，立即前往瞭解協助。曾文濤聽到碰撞聲後立刻丟下手邊的舉牌道具跑過去，發現被撞倒的老阿嬤雖然意識清楚，但右小腳踝已明顯骨折變形，當下他也立即先安撫阿嬤的心情，告知不要移動傷勢位置，並通知救護車與警察到場。

因當時阿嬤身上並無電話與家人的任何通訊方式，無法即時聯繫到家人，曾文濤就透過聊天方式，也暫時分散老阿嬤的疼痛指數，輾轉瞭解到媳婦可能上班的位置後，曾文濤馬上透過在地的地緣關係，聯繫到阿嬤的媳婦前來處理並協助後送醫院。

曾文濤表示，剛好事發地點就在他長大的關東橋地區，而阿嬤也是習慣以他完全暢通的客語溝通，所以才能立即聯繫上家屬；他也說，這半年來幾乎每天早上都在各個路口向市民揮手問早，今天發生事故的原因，就在駕駛人因雨天視線不佳而未注意前方路況，他也呼籲各個駕駛人在天候不佳的情況下更應該提高警覺，遇路口減速慢行，切勿疲勞駕駛。