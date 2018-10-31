台南賄選嚴重？ 基進黨蘇鈺雯：鄉親說「沒錢就不用來了」

基進黨台南市議員候選人一起召開記者會，訴求打破金權政治，一起推倒政治高牆。（記者蔡文居攝）

2018-10-31 11:39

〔記者蔡文居／台南報導〕近日台南市查獲多起疑似賄選買票事件，反賄選抓鬼大隊長蔡百修今天上午南下，與基進黨台南市議員全體候選人一起召開記者會，訴求打破金權政治，一起推倒政治高牆。

基進黨表示，實際投入選戰的過程中，常有地方鄉親關切「你們經費那麼少要怎麼選？」甚至更直白的告訴我們「這邊沒有買票就很難選」，但是政治不該是有錢人的遊戲，花了大筆金錢當選的，未來也一定會把錢賺回來。要打破這種不合理的政治結構，唯有起身入政，才能改變這種不合理的現狀。

基進黨台南市議員候選人包括大北門選區蘇鈺雯、善化新化選區王姬方、安平南區陳嘉伶、東區李宗霖等人，今天與蔡百修在南市議會廣場召開記者會。

蘇鈺雯說，在拜票過程中，有鄉親曾暗示她要拿錢買票，還有說買票的人去年就先佈局了，甚至還說在我們這種鄉下沒有拿錢來是沒辦法的，「沒錢就不用來了」。

蘇鈺雯說，他們出來不是打知名度，而是要開一條路，讓像他們一樣沒錢沒背景的年輕人能參與政治的一條路，開一條不要再讓黑金有權有勢壟斷剝削的一條路。

另外，國民黨大新營選區議員蔡育輝今天表示，他願提供100萬元抓賄選，只要在新營選區有抓到賄選，他就提供一百萬元做為民主教育基金反賄選之用。