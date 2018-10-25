政府鉅資補助農業技術 立委爆關鍵人欲「整廠輸出」中國海南

立委踢爆，邱奕志擔任理事長的社團法人台灣農業資訊科技發展協會歷年得標金額破億元。 （立委賴瑞隆辦公室提供）

2018-10-25 12:35

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨立委賴瑞隆今天質詢時踢爆，目前擔任台灣農業資訊科技發展協會理事長、財團法人農業機械化研究發展中心常務董事等職務的邱奕志拿了政府近億補助，卻在海峽兩岸科技論壇中說，台灣的缺點在於基地太小，未來可「整廠輸出到海南（中國海南）」，海南將成為智慧農業很好的生產基地；此外，曾擔漁業署長和農委會副主委的胡興華，目前為政府捐助成立的「台灣農村發展基金會」常務理事，卻參與中國的「台灣農民創業園」。對此，農委會副主委李退之回應，相關關鍵技術和人員都會嚴加管制。

賴瑞隆指出，邱奕志目前擔任台灣農業資訊科技發展協會理事長、財團法人農業機械化研究發展中心常務董事、中華農業機械學會及台灣生物機電學會常務理事等職務，執行統籌農委會「智慧農業4.0家禽產業計畫」，開發智能化飼養管理監控系統、禽蛋智能化機器手臂搬運系統、鷄蛋智能化孵化系統等設備。另研發多項農業設備包括，蔬果採收機器人、蔬果種苗嫁接機等。不過他卻在今年九月的海峽兩岸科技論壇中指出，台灣在3年前就已經邁進智慧農業，因台灣在資通訊、無線感測、物聯網（IOT）以及大數據分析上相當強，發展出更省時、更省工、高產量、高產值的智慧農業，值得海南借鑑。「台灣的缺點在於基地太小，未來可整廠輸出到海南，海南將成為智慧農業很好的生產基地。」

賴瑞隆痛心說，台灣農業資訊科技發展協會歷年來取得政府標案破億元，一個長期承攬政府標案、擔任政府成立財團法人之負責人、執行政府重要計畫的人，有無可能讓台灣技術外流？

此外，在馬政府時期擔任農委會副主委長達六年的胡興華目前為農發基金會常務董事，本報日前曾踢爆胡興華在2016年4月底、即將政黨輪替之際，與中國簽署協議，但未上報農發基金會董事會與農委會。賴瑞隆說，胡興華是台灣培育出來的高階官員，他掌握的技術、人脈，都是國家資產，面對有統戰企圖的中國，應該要管制。

對此，李退之說，農委會將清查持有管制資訊的技術人員，很多農民都有慘痛教訓，政府研發的智慧財產權都會管制；此外，農委會捐助成立的財團法人若有相關狀況，都會檢討。

賴瑞隆表示，台灣政府花了這麼多錢，補助、捐助成立相關的組織或財團法人，結果卻不是提升台灣技術，也沒有在台灣設基地，而是去中國大陸。李退之則允諾，農委會於一個月內提出報告。