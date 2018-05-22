農村發展基金會 成對岸統戰工具》胡興華簽署兩岸協議 未報備已違法

2018-05-22

〔記者鍾麗華／台北報導〕台灣農村發展基金會是由政府捐助成立的財團法人，在馬政府時期擔任農委會副主委長達六年的胡興華被爆在蔡政府執政後，仍以農發基金會常務董事名義穿梭兩岸，成中國對台三十一條的統戰工具。而他在前年四月底、即將政黨輪替之際，與中國簽署協議，但未上報農發基金會董事會與農委會，已違反「兩岸人民關係條例」。

不過，胡興華日前解釋，他是以個人身分出席兩岸交流活動，也否認簽下任何協議；他昨天則拒絕受訪。

雖然胡興華否認簽署協議，但據中國農業部網站指出，中國農業部海峽兩岸農業交流協會、成都休閒農業與鄉村旅遊產業協會及台灣農村發展基金會、台灣造園景觀學會共同簽訂協議。

據了解，相關單位在清查胡興華出國報告中發現協議書，根據該份協議，農發基金會與中國農業部的海峽兩岸農業交流協會約定在成都新津、都江堰、邛崍等六個地方開展農村社區建設試點示範，且在「台灣農民創業園」進行培訓計畫，協議有胡興華署名。

陸委會副主委邱垂正表示，根據兩岸條例，台灣的人民、法人、團體或其他機構，非經主管機關許可，不得與大陸黨務、軍事、行政、政治性機關、團體有任何形式合作行為。陸委會將與農委會討論，如要處罰，要由農委會移送。