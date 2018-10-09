柯文哲被酸剪綵王第二 朱立倫：不必在乎

新北市長朱立倫表示，民選市長在任期結束前，跟市民報告任內成果是很正常的，剪綵就是完工、落成。（記者賴筱桐攝）

2018-10-09 16:22

〔記者賴筱桐／新北報導〕台北市政府預計舉辦50場開幕及剪綵活動，台北市長柯文哲被外界質疑因選舉考量變成「朱立倫第二」。朱立倫今天以過來人的心情聲援柯文哲，呼籲柯不必在乎。

朱立倫今天在臉書PO文指出，民選市長在任期結束前，跟市民報告任內成果是很正常的，剪綵就是完工、落成，他任內完成13座國民運動中心、57所公托中心、5600戶社會住宅、30座大橋、67條快速及重要道路等，淡海輕軌、安坑輕軌、捷運三鶯線及萬大線動工。

朱立倫表示，有人說三環三線是「假動工」，隨著建設一一實現，誤解也就越來越少，新北市升格以來的建設是扎實的成績單，市民都看在眼裡，如同柯文哲參與萬大線第4次動土典禮提到，1條捷運會有不同的工程，開工典禮就不見得只有1次。

朱立倫今天下午出席「亞洲女孩人權大使國際交流會」受訪表示，柯文哲這段時間一定感受到綠營網軍的兇狠，動輒貼標籤、抹黑或酸你，他強調，「我都承受這麼多年，我們就做該做的事情。」

朱立倫說，市長該動工就動工、該完工就完工、該剪綵也不必在乎，綠營網軍的抹黑造謠與貼標籤，不能改變市政建設的成果，「柯市長不用在乎」。