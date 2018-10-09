傻眼！宴會桌上碗筷位置被選舉文宣占據

宴會桌上碗筷位置被選舉文宣占據。（讀者提供）

2018-10-09 14:25

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕距年底基層選舉只剩一個半月時間，選舉味道愈來愈濃厚，到處可見參選人的競選旗幟與看板，家裡信箱每天也塞滿競選文宣，但宴會桌上的碗筷位置都被選舉文宣給占據，可就令人傻眼了。

曾姓民眾反映說，這陣子參加3場結婚宴會，結果發現要罷放餐具的位置都放了一疊競選文宣，小禮物有茶包、面紙與口罩等，而且都是放10人份，還擺得很整齊，雖然看起來不會雜亂無章，但得先移開再擺碗筷杯子，就覺得空間塞爆了。