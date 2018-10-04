全國商總大會只邀他 丁守中這麼說…

國民黨台北市長參選人丁守中出席全國商總會員大會。（記者簡惠茹攝）

2018-10-04 18:56

〔記者簡惠茹／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今天下午出席中華民國全國商業總會第十屆第二次會員代表大會，是全場唯一的台北市長參選人，丁守中在金管會主委顧立雄之後上台致詞，丁守中會後更指出，企業人士都了解，只有國民黨執政，兩岸和平經濟才會更好。

丁守中會後受訪時說，民進黨政府沒辦法帶給台灣百工百業發展，兩岸關係和好台灣經濟才會更好，民進黨政府搞意識形態，搞台獨，搞中國化，搞政治鬥爭，把國家機器變成政治鬥爭工具，兩岸越來越對立，經濟自然會蕭條。

丁守中指出，兩岸之間現在是已獨不回的關係，將來當台北市長馬上成立兩岸事務委員會，扛起兩岸交流協商協調角色，對於中國的台商、台生和觀光客，台灣的陸資、陸客、陸配和陸生，扮演照顧好的角色，不只推動雙城論壇，還要辦理多城論壇，帶動兩岸和平，本來大家都是中華民族，不能搞矛盾對立，合起來賺全世界的錢。

媒體詢問，商總僅邀請丁守中出席是否支持意向明顯？丁守中說，他是經過商總邀請來擔任貴賓，商總會員企業人士都了解，國民黨執政，兩岸和平經濟才會更好，柯文哲沒有建設，加護病房經驗無法應付大城市，24個主管離他而去，認為柯P剛愎自用，團隊都帶不好怎麼提升台北城市競爭。