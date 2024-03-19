柯文哲稱監視器案污錢 北市綠議員要求道歉

2024/03/19 05:30

〔記者何玉華、黃靖媗／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文疑收受警用監視器業者賄賂，民眾黨主席柯文哲日前受訪再提他卸任前就知道有問題，並轟藍綠聯合污錢，財團勾結議會，台北市議會民進黨團昨天發表聲明，抗議柯文哲為蹭聲量無端抹黑，應該道歉，強調黨團成員皆依法嚴審預算；民眾黨新聞輿情部主任吳怡萱反批民進黨，為了不讓柯文哲坐享政治紅利而抹黑柯文哲。

民眾黨︰為不讓柯文哲享政治紅利

民進黨團聲明指出，柯文哲為創聲量，誣指「藍綠聯合污錢，財團勾結議會，詐取國家錢財」，強調民進黨團依法嚴審預算，抗議柯為蹭聲量無端抹黑，若柯於任內發現任何弊端，應將相關證物送交檢調，而非在爆發弊端後，為蹭聲量亂潑髒水，以「藍綠聯合污錢」的言論抹黑認真監督市府的議員，民進黨團要求柯文哲應就不當言論道歉。

請繼續往下閱讀...

聲明也提到，柯文哲稱「忍耐了八年」，除了忍耐之外，柯文哲八年間又做了什麼？此外，民進黨團也要求，市府應全面檢討合約內容，若市府轄下機關租用網路時，台智光無法給予合理價格，市府也不該再被綁架，讓北市府一直被台智光當「提款機」。

吳怡萱表示，民進黨看到的不是弊案，也不是背後龐大的利益，而是為了不讓柯文哲坐享政治紅利而抹黑柯文哲。此次檢調調查的是蔣市府時期的預算，這是蔣市府要去面對的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法