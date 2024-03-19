監視器案衝擊北市議會 議長：勿影響問政

國民黨台北市議員陳重文疑收受承攬警用監視器業者賄賂，被檢調拘提調查，重創議會形象。（資料照）

2024/03/19 05:30

戴錫欽盼真相盡快釐清 絕大多數議員都正常索資、依法監督

〔記者何玉華／台北報導〕國民黨籍台北市議員陳重文疑收受承攬警用監視器業者賄賂，在北市議會以質詢、向市府索資等方式不讓預算被刪減，被檢調拘提調查，重創北市議會形象；台北市議會議長戴錫欽表示，短期內難免會影響到外界對議會的觀感，但這絕少數的情形，不要影響到議員正常索資、問政的表現，否則是一種民主倒退。

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戴錫欽表示，尊重檢調的偵辦作為，毋枉毋縱，盡快釐清事實真相，清白的還給清白，有違法的就依法偵辦。過去也有類似的案件，短期內難免會影響到外界對議會的觀感，尤其在案情還混沌不明、未釐清前，對議會都會有負面的衝擊；但長期來看，長期認真為民服務的議員還是會受肯定的。

戴錫欽說，絕大多數的議員都是依法問政，希望議員們正常索資、監督市政的問政表現不要受到影響，否則就是一種民主倒退；議員們善盡言責扮演為民喉舌的角色，也要潔身自愛，拿捏好角色，不要觸法或牽涉到法令不允許的範圍。

簡舒培︰監視器傳輸費公開採購

民進黨團總召簡舒培認為，亡羊補牢的做法唯有將監視器傳輸費公開採購，原始的合約是優先採購建置光纖網路的台智光，但並非一定要給台智光，若台智光沒有比較便宜，就開放讓其他業者一起競爭，市府也不用繼續被當提款機。

秦慧珠︰黨團可研議新運作方式

國民黨議員秦慧珠說，案件還在審理中，無罪推定不能先下結論，但坦承對國民黨形象是一個沉重的打擊，未來黨團可以研議一套新的運作方式，扭轉形象。國民黨議員李明賢也說，監視器案相關爭議確實不少，但全案已進入司法程序，到底真相是什麼，仍須尊重檢調；至於黨團與市府運作，只要合理監督、公開透明，應該沒有太大問題。

黃瀞瑩︰盼市長專案報告說清楚

民眾黨議員黃瀞瑩表示，監視器的案子已經拖了很久，希望能夠盡快釐清，在民進黨連署要求召開的臨時會中，除了要市府報告虐童案外，也希望增加監視器案的專案報告，請市長蔣萬安對相關預算編列及協商歷程好好的說明清楚，釐清與廠商之間的關係外，市府也應主動檢討決策過程。

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