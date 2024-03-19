賴：後續7潛艦 不分批1次做 台船指日韓皆如此 樂觀其成

副總統暨總統當選人賴清德全力支持潛艦國造，主張後續7艘國造潛艦不必分批、一次做完。（資料照）

2024/03/19 05:30

〔記者陳昀、洪臣宏／綜合報導〕副總統暨總統當選人賴清德已表態支持潛艦國造政策，賴與總統蔡英文三月上旬前往視察首艘原型艦海鯤號。據悉，賴在聽取機密簡報後，重申全力支持潛艦國造立場，表示「要做，就一次做完」，支持後續七艘國造潛艦不必分批建造，也被解讀為量產政策拍板定案。

與蔡視察海鯤號 聽取機密簡報

由於事涉國會預算審查，相關人士對此態度低調；總統府發言人林聿禪回應，沒有相關資訊提供。

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蔡英文、賴清德九日出席海巡署嘉義級巡防艦第三艘「雲林艦」交船及「台北艦」命名典禮。據了解，兩人隨後秘密視導海鯤號，並聽取潛艦國造召集人暨國安會諮詢委員黃曙光與台船副總經理蔡坤宗簡報，黃報告七艘後續艦規劃，提出「三+二+二」艘，或「二+三+二」艘等分批建造方案。

國防部曾表示，後續艦屬建案作業，待原型艦完成作戰測評，方能下達量產決策。因此，從時程上推估，在蔡英文五二○卸任總統前來不及完成。據轉述，蔡在聽取報告時表示，應交給賴清德決定，賴當場回應「要做，就一次做完」，也被解讀為為後續量產政策拍板。

後續預算編列問題 國防部研議

對於潛艦國造後續預算編列問題，知情人士表示，未來要納入年度國防預算或特別預算，國防部仍在研議中。

台船副總經理周志明昨表示，一次就造完在國外是常例，與台灣戰略地緣相近的日、韓也是採此模式，且可以提升造艦能量及留住人才，台船「樂觀其成」。

台船表示，一次造完七艘後續艦，應是指一次編列七艘潛艦的預算，造艦還是一艘接著一艘，連續性的建造模式，可讓造艦工藝技術、國防工業訓練更成熟，也會減少人才流失，這是件好事。

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