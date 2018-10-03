時力林淑玲參選資格不符？ 高潞．以用：剝奪參政權

2018-10-03 09:37

［記者張存薇／台東報導］台東縣五合一選舉高達686人登記參選，根據台東縣選舉委員會初步審查，第8選區時代力量參選人林淑玲因仍在保護管束期間，違反《公職人員選舉罷免法》 第26條規定，不得登記為候選人，時力花東黨部主委、立委高潞．以用說，林淑玲僅被判罰金3000元，就因為緩刑付保護管束而被剝奪參政權，實在是法律漏洞，希望中選會最終審查時能審慎考量。

林淑玲是在地反對美麗灣開發案大將，長期關心地方環保、生態議題，這次由時力提名參選縣議員，希望能為時力開疆拓土。台東縣選委會指出，日前完成初步資格審查，5位縣長參選人資格無問題，68位縣議員參選人中，林淑玲因仍在保護管束期間、違反《選罷法》候選人登記規定，因此已報中選會認定，中選會預計10月中公布審查結果。

立委高潞．以用表示，針對林淑玲個案，依《選罷法》第26條4款的意旨，判處「有期徒刑以上之刑確定」，原則上會被禁止登記為候選人，這個大致上是《選罷法》設下的參選門檻，林淑玲僅受罰金3000元懲罰，法官之所以要求其在緩刑期間保護管束，是為確保其接受「法治教育課程1場次」，倘若就要因此剝奪參選資格，除了不符《選罷法》原則性門檻、也有情輕法重的嫌疑，嚴重侵害林淑玲憲法所保障的參政權。

縣選委會另說明，村里長部分，參選卑南鄉美農村長吳文耀、大武鄉尚武村長參選人吳舜安、鹿野鄉鹿野村長參選人陳家豪3人資格也不符，另綠島鄉林怡朱同時登記參選村長及代表，登記也無效。