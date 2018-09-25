嘉市長選戰第一場選舉官司 蕭淑麗告涂醒哲

2018-09-25 13:13

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕年底嘉義市長選戰火藥味愈來愈濃，今天上演第一場選舉官司！無黨籍市長參選人、議長蕭淑麗上午主持完議會臨時會後，針對民進黨市長涂醒哲日前發佈新聞稿指「蕭淑麗企圖藉議會開會綁住涂醒哲、利益黃敏惠！」內容提及「競而不選」、「變相的搓圓仔湯」等，蕭由競選總部幹部、支持者及律師等人陪同到嘉義地檢署，控告涂涉嫌違反選罷法意圖使人不當選及加重毀謗罪。

質疑「變相的搓圓仔湯」 涂：社會普遍有這想法

針對「變相的搓圓仔湯」等說法，涂醒哲稍早在議會受訪說，「這不是我們提出的吧！」他認為，應該是社會上普遍長久以來有這樣的想法，有些人跟他們反映是不是有這樣的可能，市民或媒體長久以來也一直在問這個問題。

涂醒哲今重申，他日前建議議會將定期會延至11月24日投票後再舉行，等新市長已經產生，府會雙方也較能為市政做長遠考量；投票日距今不到60天，議會安排長達40天的臨時會和定期會，他與蕭淑麗議長都要參選市長，議員也要跑選區拉票，臨時會依法定程序召開，但輕重緩急，如不急迫可用行政方式解決，市府提出這樣的想法，議會最後決定應該開，他尊重議會。

蕭淑麗由副議長郭明賓、市議員兼競選總部總幹事黃秋澤、律師陳中為等人陪同到嘉義地檢署按鈴遞狀控告涂醒哲違反選罷法意圖使人不當選及加重毀謗罪，蕭的支持者拿著手舉牌寫著：「有膽借用公器抹黑」、「無膽面對議會質詢」、「市府違反行政中立」等。

蕭淑麗表示，市議會召開臨時會與定期會於法有據，且有例可循，議程都由跨黨派程序委員審定、大會討論議決，市府卻於日前發布新聞稿做以上不實指控，批涂「滿腦子想著選舉」，質疑涂如此懼怕臨時會及定期會召開，是否欲逃避議會監督不法弊案？

蕭淑麗也說，涂醒哲以抹黑、造謠、不負責任的製造假議題，日前發佈新聞稿以「民間議論紛紛」、「競而不選」、「變相的搓圓仔湯」、「玉石俱焚」等不負責任且具有挑逗性、猜測性文字，來規避自身責任、造謠生事，這些不實言論對她人身攻擊，誤導選民，打擊其選情，破壞民主法治。