高雄綠營要求為假民調向市民道歉 韓國瑜這樣說…

2018-09-19 16:22

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議會議長康裕成帶領議會民進黨團向韓國瑜喊話，要求他應該為贏一趴假民調向高雄市民道歉，韓國瑜說，民進黨要他道歉快一百次了，就像拿著電蚊拍、看到他提政策就電他！

康裕成今天與陳信瑜、張豐藤、李柏毅、李喬如、陳政聞、簡煥宗等民進黨高雄市議員火力全開，康裕成說，假消息已讓今年選舉成為操弄市民的選舉，令人痛心，呼籲韓國瑜走選舉正道，不要操弄假消息，不要呼攏高雄市民，不要被假民調誤導還沾沾自喜。

民進黨團認為，韓國瑜才來高雄不久，很多消息只能接受，先前如夜店業者、大樹農民、深綠農會及勘災照片攏係假，選舉應回歸正面，不要誤導市民。

黨團也向韓國瑜喊話，要他向高雄市民公開道歉，更要向成功大學道歉，高雄絕不能交給騙徒；黨團也憂心國民黨是否和中共合作操控選舉？前議長所說的「成大」民調，也許是「成都大學」或「成大補習班」所做的民調！

韓國瑜則說，他提出包括愛情摩天輪、開發太平島、中央雙語教育在高雄，民進黨都要他道歉，一大堆事情都被要求道歉，快一百次了，連打造高雄首富都叫他道歉，今天道歉完，明天又要繼續為別事道歉。

韓國瑜感慨，民進黨不抹黑就不會選舉，像是採取電蚊拍政策，任何政見都用電蚊趴電他，卻不會檢討自己；陳其邁出任何政見時，他都笑一笑，希望對手努力推動，他政治上一言一行卻天天被抹黑。