搶攻客家票，蘇清泉今成立六堆客家後援會。（記者邱芷柔攝）

2018-09-16 14:16

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東客家人口約20萬人，佔屏東縣人口近25%，為搶攻客家票，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉，今天參與「六堆客家後援會」成立大會，並發表客家政策，承諾當選縣長後，將任用客籍人士擔任重要副手，並有客委會前主委劉慶中等人，協助規劃與執行屏縣客家事務，秉持忠勇公精神，愛鄉愛土保家衛民。

今天屏東竹田鄉太陽露臉，國民黨屏東縣黨部號召客家地區參選人、幹部與支持者，在六堆信仰中心忠義祠成立六堆客家後援會，包括行政院前秘書長簡太郎、國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝、六堆忠義祠主委藍群傑、六堆文教基金會董事長羅志明、屏東縣議員徐榮耀及六堆地區多位參選人、社區幹部與支持民眾約百人參與。

活動由蘇清泉帶領各地區參選人共同祭拜六堆忠勇公，並現場授戰旗，象徵黨員一起出征，希望打下漂亮一戰，蘇清泉在致詞時重批現在的執政團隊毫無作為，並強調民進黨在屏東已經做了21年，應由政黨輪替改變現況。

蘇清泉表示，屏東縣大學畢業生、研究所畢業生的失業率是5.9％，全國第1名，且新生兒出生率是全國倒數第2，現在的執政團隊根本沒有能力解決問題，他與團隊已經準備好，找來行政院前院長張善政、客委會前主委劉慶中等人協助，未來可引入高科技周邊產業，活絡地方經濟，並打造屏東成為農漁業大縣、觀光大縣及社福長照大縣。

針對我國駐大阪辦事處長蘇啟誠在官邸輕生，及屏東縣長潘孟安團隊訪日交流訊息下架事件，蘇清泉表示，現在氣象預報資訊發達，如果他是縣長，會選擇取消或延後行程，如果真的去了日本，也會用最誠懇的態度報告事實，不會事後下架訊息讓人不解；蘇也在活動後引用聖經詩篇在臉書上發文，「詩篇第9章第4節：「因為你已經為我伸冤，為我辨屈，你坐在寶座上，按公義審判。願蘇啓誠處長在主的懷裡安息！」

為搶攻客家票，國民黨屏東縣長參選人蘇清泉，今天參與「六堆客家後援會」成立大會，並發表客家政策，承諾當選縣長後，將任用客籍人士擔任重要副手。（記者邱芷柔攝）