《半島電視台》：白狼利用統促黨粉飾黑幫背景

「白狼」張安樂率統促黨抗議。（資料照）

2018-09-12 14:39

記者臥底揭露統派接受中資

〔即時新聞／綜合報導〕近來中國不斷升級打壓台灣，不僅在外交上利誘邦交國轉向，在政治方面也利用各種方式進行滲透。外國媒體最近揭露中國政府透過特定台商的捐款，將資金流入統派團體中華愛國同心會、中華統一促進黨，並有統促黨員爆料，「白狼」張安樂利用組織統促黨「漂白」。

《半島電視台》（Al Jazeera） 最近公布一段25分鐘的紀錄片，透過記者李成琳（Lynn Lee）臥底愛國同心會和統促黨，長期研究台灣統派人士的行為。李成琳說，統派利用言論自由宣傳中國政府，但如果這發生在中國，抗議可能會遭到當局逮捕，這就是台灣親中國激進組織矛盾的地方，他們透過台灣言論自由的便利，試圖將中國強勢的話語權帶到台灣。

統派人士告訴來自中國的遊客，「如果不能統一，北京應該向台灣宣戰」。李成琳認為，對於一些局外人來說，這種談話聽起來非常奇怪，甚至可以說是叛國行為，畢竟台灣與中國仍處於敵對狀態。

紀錄片中提到，愛國同心會付錢參與活動的支持者，愛國同心會領袖張秀葉向臥底成員透露，她知道從中國接受資金是違法的，所以藉由台商捐獻取得資金，中國當局也了解哪些台商是支持統一，就不太會讓這些台商虧損。

李成琳指出，「白狼」張安樂有前科又有黑幫背景，卻能夠在台灣組織統促黨，主要是台灣政府允許任何背景的人組織政治團體，前提只要是合法運作。愛國同心會的成員鄭建新透露，「統促黨之中什麼幫派都有，但他們為什麼要加入，就是要漂白嘛，例如加入統促黨某某支黨部，事實上都是黑道。」

李成琳認為，所有跡象都表明中國將會有更多的打壓台灣的動作，對於台灣政府來說，對抗中國升級的挑釁行為，又不侵犯人民所珍視的自由，是一項充滿挑戰的首要任務。

《半島電視台》試圖聯絡中國國台辦及相關政府機構、愛國同心會、台灣警政署，要求對報導內提出的問題做出回應，但未收到任何回應。