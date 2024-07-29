處分標準越來越鬆》國民黨歷任黨主席 朱最「寬容」

國民黨涉貪黨紀處分案例

2024/07/29 05:30

〔記者林欣漢、陳冠備／綜合報導〕國民黨黨紀處分標準越來越鬆！比較歷年國民黨涉貪政治人物，歷任黨主席祭出黨紀的處分情況，前總統馬英九任內曾宣示，被起訴即停權、一審有罪開除黨籍，後來處理涉貪案的模式大多遵循此方向，之後雖放寬標準，但至少收押就會停權；立法院副院長江啟臣在黨魁任內更宣布，要將標準提高到一經收押，或經法院裁定高額交保金者，立即停權；但國民黨新竹縣長楊文科涉貪遭起訴、立委顏寬恒涉貪一審判刑，國民黨至今未祭出黨紀處分，朱立倫是歷任最「輕縱」的黨主席。

朱：不需要別人指指點點

朱立倫昨到彰化參加「國會改革說明會」，受訪時對國民黨至今仍未對顏寬恒祭出黨紀處分表示，希望顏能全力爭取自己的清白，相信在其努力下，一定能讓司法公正處理，至於黨紀是根據過去慣例來處理，不需要別人來指指點點。

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據了解，國民黨內對於遲遲不對楊文科、顏寬恒祭出黨紀處分，頗有微詞。不具名國民黨立委表示，若照考紀會近日的解釋，那以前遭羈押就停權或開除黨籍，不就是未審先判，考紀會和朱主席沆瀣一氣，如此護航只會讓國民黨形象惡化，適得其反；但有國民黨立委認為，國民黨不管怎麼做，綠營都有話說，這就由「大人」去傷腦筋。

國民黨考紀會主委黃怡騰上週受訪說，顏寬恒是因助理費用問題使公務員登載不實，很多民代都有使用助理費用的違規情形，許多法院判例都未牽涉貪污治罪條例，因此他認為顏寬恒案仍有疑義。

國民黨立委林沛祥表示，顏寬恒的案子有很多不合邏輯的情事，他尊重黨中央待判決確定後，再決定是否黨紀處分的決定。

不過，檢視國民黨公職涉貪案的黨紀處分情形，卻是今昔大不同。在馬英九首任黨主席任內，前基隆市長許財利於二○○六年五月因貪污罪嫌遭檢方起訴，國民黨在當年三月就先作出停權處分，九月許財利一審被判刑七年，旋即被開除黨籍。

二○一二年起，國民黨陸續爆發前行政院秘書長林益世、前南投縣長李朝卿、前台北市議員賴素如涉貪案，國民黨當時考量林益世涉案情節重大，於羈押階段即決議將林益世開除黨籍；賴素如也是事件發生後二天即被停權。

李朝卿同樣遭羈押時停權，但起訴及一審判決有罪時，未進一步處分，直到二○一七年二審重判二十二年，國民黨才撤銷李朝卿黨籍。

二○二○年立法院爆發收賄案，時任黨主席江啟臣曾經公開宣示，未來涉及貪瀆、黑金等重大刑案，被收押或高額交保就應先行停權。同年八月，黨籍立委陳超明、廖國棟涉貪遭羈押，國民黨考紀會即祭出停權處分，本屆陳超明以無黨籍競選連任。

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