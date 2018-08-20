陳菊團隊最後一次施政報告 許立明：高雄經濟成長力六都第一

高市代市長許立明，今代表陳菊團隊至高市議會進行任內最後一次施政報告（記者王榮祥攝）

2018-08-20 09:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市代理市長許立明，今天代表陳菊團隊至高市議會進行最後一次施政報告，他表示近期因為選舉關係，部分人士對高雄有許多扭曲評論，例如商圈沒落、經濟蕭條，造成大家錯誤印象，許立明更搬出相關數據，證明高雄經濟成長力道，是六都中的第一名。

許立明進一步強調，陳菊團隊在高雄打拚12年，最後一年依然不敢鬆懈，選舉難免有許多政治語言，但不能夠模糊事情真相，所以必須向大家進一步說明。

他引述中央主計總處、財政部等統計數字：

第一，遠見城市競爭力採用的經濟指標「產業產值5年平均成長率」，高雄是六都第一。

第二，從最能代表城市GDP指標、營利事業銷售額來看，2016、2017年，高雄市營利事業銷售額成長率都是六都第一，連續兩年成長率最高。

第三，近4年來，高雄「綜合零售業」銷售額成長200億以上，包含持續新增據點的百貨商城、寶雅、小北等商家。

第四，根據勞動部資料，高雄市11年來勞動力增加11萬人，勞保投保人數增加14萬人，顯示高雄市的常住人口及就業機會是穩定增長的。

第五，整體失業率及青年失業率下降：高雄的失業率從八年前5.8%降到今年上半年3.7%，降幅超過2個百分點﹔青年失業率也明顯改善，107上半年的統計，15至24歲失業率9.2%，六都第2，十年來下降近7%﹔25至29歲的失業率5.7%，六都第2，十年來下降3.7%、30至34歲失業率2.7%，六都第1，十年來下降3.2%。

許立明指出，部分商圈生意受到一些調整或轉移，其實源自於兩個層面，第一，空間上的轉移，過去傳統熱鬧的商圈，因為城市的成長發展而創造出新興人潮聚集點，例如棧貳庫、駁二、巨蛋商圈、瑞豐夜市、鳳山文山特區等，平日假日都人潮眾多。

第二，產業別的轉移，消費習慣的改變，高雄地區「電視購物、網路購物」近年在家數及銷售額上持續成長，近四年的電子商務銷售額成長了2至3倍，實體店面勢必受到影響。

他表示，外界批評會虛心檢討，但應該給予高雄公平的評價，而非以偏概全的評論。