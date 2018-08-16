表達日本政府對慰安婦議題立場 沼田幹夫拜會馬英九

日本駐台代表沼田幹夫。（資料照）

2018-08-16 23:31

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九日前參加在國民黨台南市黨部旁舉辦的慰安婦銅像揭幕典禮，並要求日本政府道歉賠償，日本台灣交流協會在聲明「令人極為遺憾」之後，駐台代表沼田幹夫今天上午親自拜會馬英九。馬英九辦公室發言人徐巧芯晚間證實此事，她說，沼田幹夫當面向馬英九表達日本政府有關慰安婦議題的立場，馬英九則重申日方應對台籍慰安婦道歉賠償，並請沼田代表如實向東京回報他的看法。

徐巧芯說，3年前日本首相發表有關二次世界大戰結束70週年談話，雖曾二度提及戰時有許多女性的名譽與尊嚴受到嚴重傷害，卻未說道歉與賠償，當時馬英九就已公開指出，日方的態度還有很大改進空間，如今此一看法沒有改變。

徐巧芯指出，馬英九相信日本願意對發動戰爭所帶來的傷害反省檢討，但身為一個朋友，我們希望日本在這方面做得更多、更好，日本是世界大國，應該展現更負責任的態度，對慰安婦道歉賠償，才能讓自己早日卸下包袱，真正超越自己，面對過去的歷史。

徐巧芯說，馬英九任內致力提升台日友好，積極發展雙邊關係，日本遭逢311東北大地震，更號召全民一起協助日本度過難關，但馬在「面對歷史，就事論事，是非分明」的態度從未改變，無論是在紀念八田與一對台灣的貢獻，或是為慰安婦爭公道的態度上，都是秉持同樣的立場。

徐巧芯說，馬英九關心慰安婦議題超過20年，對於阿嬷們期盼的正義，一定會竭盡所能爭取到底，認為唯有如此才有可能撫平歷史的傷痛，這也是中華兒女應有的堅持。