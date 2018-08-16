楊文科發表青年政策 連勝文站台相挺

國民黨新竹縣長參選人楊文科（左2）今天發表青年政策，青年發展基金會董事長連勝文（中）到場力挺。（記者黃美珠攝）

2018-08-16 16:33

［記者黃美珠／竹縣報導］國民黨新竹縣長參選人楊文科今天發表青年政策。青年發展基金會董事長連勝文到場力挺，稱讚他是「天使政治家」，除願意拿政府資源，也願意貢獻個人經驗，支持有意進軍雙創（創新創業）領域的年輕人，這比只會撒錢、砸錢的「天使投資人」要值得選民信賴，是他現在在所有爭取青年選票的參選人中看到，屬於極為少數真正能切中年輕人需求的，這應該跟楊文科過去服務竹科廠商解決疑難雜症、輔導創業的經歷有很大關係，可見參選人「經驗」的重要。

前國安局局長楊國強兒子楊東澈也以青年創業代表的身分現身，他說，楊文科的青年政策其實是國家現在及未來需要的主流政策，給的不是希望的未來，而是踏實的未來，比希望更好。

楊文科說，青年是他心中最柔軟的一塊，他的施政藍圖中，針對青年的部份，他要成立青年事務中心、青年成家首購族自住房屋實質稅率1%得減免3年優惠方案、圓夢貸款提高到200萬、推動國際AI智慧園區青創基地、設立青年創客基地、聘請青創教練指導等。

其中國際AI智慧園區的發展，預估可以創造100億產值，和上千個工作機會。

楊文科並以高鐵新竹站為中心，勾勒49平方公里的台灣之心產業發展重鎮，準備結合產官學研擴散磁吸效應，再拚新竹科技聚落另1個30年的榮景。

另外楊文科也針對時下青年晚婚或不婚的問題，計畫當選後推動公辦未婚聯誼中心，擴大辦理縣民聯合婚禮，算是他在七夕前夕對新竹縣青年浪漫的許諾。

連勝文說，他看過很多人的競選文宣，政策都是東抄西抄來的。到最後政策有很好的想法要落實憑藉的，就是這個人過去在公職服務過擁有的經驗才能解決問題。他認為楊文科真正具有經驗，也是願意拿出資源來扶持年輕人的「天使」。

連勝文說，楊文科不是「天使投資人」，是「天使政治家」。所以他以兩岸及跨境創新創業協會顧問的身分，當場建議楊文科當選後再加碼政府資源支持雙創青年發展。

此外在未婚單身聯誼部分，他也建議跟交友的「dating app」做虛實結合，由縣府提供場地且把關，讓未婚單身的青年男女交友有保障，這也是可以為年輕人做的事情。