楊文科發表青年政策 連勝文站台相挺

國民黨新竹縣長參選人楊文科（左2）今天發表青年政策，青年發展基金會董事長連勝文（中）到場力挺。（記者黃美珠攝）

2018-08-16 16:33

［記者黃美珠／竹縣報導］國民黨新竹縣長參選人楊文科今天發表青年政策。青年發展基金會董事長連勝文到場力挺，稱讚他是「天使政治家」，除願意拿政府資源，也願意貢獻個人經驗，支持有意進軍雙創（創新創業）領域的年輕人，這比只會撒錢、砸錢的「天使投資人」要值得選民信賴，是他現在在所有爭取青年選票的參選人中看到，屬於極為少數真正能切中年輕人需求的，這應該跟楊文科過去服務竹科廠商解決疑難雜症、輔導創業的經歷有很大關係，可見參選人「經驗」的重要。

前國安局局長楊國強兒子楊東澈也以青年創業代表的身分現身，他說，楊文科的青年政策其實是國家現在及未來需要的主流政策，給的不是希望的未來，而是踏實的未來，比希望更好。

楊文科說，青年是他心中最柔軟的一塊，他的施政藍圖中，針對青年的部份，他要成立青年事務中心、青年成家首購族自住房屋實質稅率1%得減免3年優惠方案、圓夢貸款提高到200萬、推動國際AI智慧園區青創基地、設立青年創客基地、聘請青創教練指導等。

其中國際AI智慧園區的發展，預估可以創造100億產值，和上千個工作機會。

楊文科並以高鐵新竹站為中心，勾勒49平方公里的台灣之心產業發展重鎮，準備結合產官學研擴散磁吸效應，再拚新竹科技聚落另1個30年的榮景。

另外楊文科也針對時下青年晚婚或不婚的問題，計畫當選後推動公辦未婚聯誼中心，擴大辦理縣民聯合婚禮，算是他在七夕前夕對新竹縣青年浪漫的許諾。

連勝文說，他看過很多人的競選文宣，政策都是東抄西抄來的。到最後政策有很好的想法要落實憑藉的，就是這個人過去在公職服務過擁有的經驗才能解決問題。他認為楊文科真正具有經驗，也是願意拿出資源來扶持年輕人的「天使」。

連勝文說，楊文科不是「天使投資人」，是「天使政治家」。所以他以兩岸及跨境創新創業協會顧問的身分，當場建議楊文科當選後再加碼政府資源支持雙創青年發展。

此外在未婚單身聯誼部分，他也建議跟交友的「dating app」做虛實結合，由縣府提供場地且把關，讓未婚單身的青年男女交友有保障，這也是可以為年輕人做的事情。

  • 青年發展基金會董事長連勝文說國民黨新竹縣長參選人楊文科的青年政策切中年輕人所需，是個「天使政治家」。（記者黃美珠攝）

    青年發展基金會董事長連勝文說國民黨新竹縣長參選人楊文科的青年政策切中年輕人所需，是個「天使政治家」。（記者黃美珠攝）

  • 前國安局局長楊國強兒子楊東澈（右）以青創代表替國民黨新竹縣長參選人楊文科站台。（記者黃美珠攝）

    前國安局局長楊國強兒子楊東澈（右）以青創代表替國民黨新竹縣長參選人楊文科站台。（記者黃美珠攝）

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