「只有我在提政見」 姚文智火力全開批柯、丁

2018-08-05 17:32

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天說，很驚訝也很不解，選戰打到目前為止，「只有我在提政見」，其他人卻在想選舉的花招；姚先批丁守中，不是抄襲就是做不到，不然就是打臉自己，「難怪柯市長會說不知道怎麼辯論」，後再批柯文哲顧忙著「學姊」和簽書會，把市政擺一邊，熱衷權力操作，「努力營造一條權力操作的路線」。

父親節將屆，姚文智今天下午於花博農民市集出席「姚齊吶喊 大聲說愛」活動，受訪談到總統8月3日授旗加持後，是否更有信心？姚文智表示，選戰按照我們的節奏，接下來會推出各種不同政見，目的是要解決台北當前面臨的問題，但自己很驚訝也很不解，目前為止，好像只有自己提政見。

姚說，看到丁守中日前提出零成本的社會住宅，但自己算來算去，只有國民黨黨產劍潭青年活動中心及八德大樓，「他沒有表態，不知道說的是什麼？」雖然表面上提了這樣的看法，但不是抄襲，就是自己做不到，或是打臉自己，「難怪柯市長會說不知道怎麼辯論」。

至於柯文哲，姚文智說，他只看到柯忙著「學姊」和簽書會，不曉得台北市過去這些問題沒解決，未來怎麼解決？就好比居住正義如何實現，柯4年任期規畫的社會住宅，卻沒有一戶完工，年輕人依舊承受龐大壓力，或是少子化問題，北市托嬰托幼評比在全國都是末段班，或是大規模都更該怎麼推動，目前為止都看不出具體主張。

姚文智強調，選舉不該這樣，變成是「姚文智在提政見，其他人卻是在想選舉的花招」，這樣絲毫無助於市政發展。

記者問，丁守中提出要一週一質疑柯文哲的政策，是否會跟進？姚文智說，丁要採取什麼作法，他沒有意見，但他認為不需要，質疑市政可以每天進行，大小事都有很多問題，就像我現在眼前的中山足球場，牽涉到體育政策、都市空間如何利用，當時這是郝龍斌留下的，隨時都在檢討，他期待也呼籲柯丁兩人，至少每週提出一個較進步、積極進取的新政策。

談到柯文哲在台南簽書會人氣很高，姚文智則說，恭喜他，不過看到他努力營造一條「權力操作」的路線，很少看到他解決城市問題的熱情，對於如何架構政治路線，操作權力位置，倒是非常熱衷。

記者追問，丁守中說柯文哲到跨縣市辦活動，很像要選總統，何謂操作權力位置？姚文智說，操作權力位置，就像去新竹縣幫誰助選、幫誰站台，或是2016年，騎腳踏車幫哪些人造勢，不要被一時簽書對的假象迷惑，權力操作的軸線愈來愈清楚，把台北市政擺一邊，把未來選舉的圖謀擺一邊，其實北農的事情更清楚，為何北農那麼討厭吳音寧，那麼喜歡韓國瑜，又想跟張榮味合作，想跟民進黨推派的吳音寧切割，這就是最清楚的事。