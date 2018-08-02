北市府將社子島當政績 當地里長批忽視居民聲音

台北市士林區社子島因防洪禁建近48年，市府2016年10月向內政部都市計畫委員會提送社子島都市計畫，經過近2年，6月審議通過，市長柯文哲日前也在臉書宣揚政績。（資料照）

2018-08-02 21:35

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市士林區社子島因防洪禁建近48年，市府2016年10月向內政部都市計畫委員會提送社子島都市計畫，經過近2年，今年6月審議通過，市長柯文哲日前也在臉書宣揚政績。但是社子島居民對於市府社子島計畫並不滿意，當地里長、福安里長謝文加日前也投書，指市府招開說明會都忽視居民想法，更質疑市府2年前通過的i-Voting所票選的生態社子島是黑箱作業，只是迎合柯文哲的所想要的方案，非在地居民所要的。

謝文加說，市長柯文哲也在戶外開講說過，社子島的整體開發將由在地居民決定，無論是i-Voting或是公投，就是讓社子島的居民決定將來開發的方向。但3年來市府舉辦大大小小的說明會，不下幾十場，卻都不聽在地居民意見。

謝文加說，i-Voting是沒法律依據，當時實體投票只有800票，但外來的人電腦投票有4、5千票，其中市府屬意的「生態社子島」最後拿下3032票。他說，有投票的只有35%的居民，剩下的都因為條件不好不投票，結果最後變成「多數要服從少數」。

謝文加更說，按照市府的區段開發方式，就是把整個村毀滅，原地保留一些廟宇、古宅等文化資產「就地安置」，然後把居民全部安置到北投垃圾焚化爐對岸的集合住宅，「離廟宇那麼遠，以後叫誰去拜拜？」

他說，如今市府以關渡洲美區段徵收估價標準來對應社子島，不採納居民意見，市府預計要興建4500戶的安置住宅，要給社子島所有的居民以承購或承租，當居民希望可以放寬條件時，市府都置之不理，認為最後所謂的社子島開發只會讓有屋無地、無屋無地、一門牌多戶等弱勢者掃地出門。