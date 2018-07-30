赴中溝通東亞青運？ 林佳龍：若對方允許願去北京

2018-07-30 14:34

〔記者楊淳卉／台北報導〕台中市長林佳龍今於台大會議中心召開國際記者會，正式向東亞奧林匹克委員會（EAOC）提出申復。媒體提問，台北市去年舉辦順利舉行世大運，有一說是因台北市長柯文哲於上海說出「兩岸一家親」，林佳龍是否願意說？林佳龍表示，如果對方願意，他會告訴對方兩岸關係是什麼關係，「兩岸關係要從人與人的正常關係開始，理性解決爭議，用什麼名詞不是重點，重點是彼此的關係。」

面對因中國主導遭取消東亞青運主辦權，媒體提問，是否不排除親自前往中國溝通？林佳龍直言，「你覺得他會讓我去嗎？如果他讓我去我就去啦！」他強調，他不放棄任何努力，為了讓運動會繼續，如果對方允許，他願意走一趟北京。

林佳龍說，台灣希望和中國大陸的人做朋友，台灣政府也希望與北京政府建立友善關係，這有待雙方努力，我們的部份會努力，也期待對方也能夠重新檢視此事對兩岸造成的傷害，「這個傷痕可能成為一個印記，永遠留在兩岸關係裡」，這是對方所希望的兩岸關係嗎？

林佳龍說，希望透過這件事情，大家都來反思，能從自己做起，「要誰答應什麼，這種模式會陷入無止盡紛爭」，即使美國總統川普都能和北韓領導人金正恩坐下來好好討論事情，「兩岸之間有者麼多深仇大恨嗎？有需要去傷害無辜運動員嗎？有希望為下一代更好處理兩岸關係增加更難跨越的障礙嗎？」希望這些疑問，可以因為此事，一起來學習如何讓彼此關係更好。

對於台中市府提出申復，並同步發函給EAOC9個會員國家地區代表，林佳龍表示，先前都盡量拜訪，包括日本、韓國、蒙古等，這次信函，也寄送給所有會員國家和地區，不會放棄任何努力機會，包括參加亞運時，各國代表也會到，會尋適當觀到，爭取溝通與支持。

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