侯友宜「為台東按讚」走馬看花 籲農委會助果農

2018-07-05 13:57

［記者陳賢義／台東報導］國民黨新北市長參選人侯友宜，今抵東展開「為台東按讚」的行程，探訪新生國中棒球隊，傾聽紅龍果和鳳梨果農的心聲等，整日行程滿滿「走馬看花」，途中還遇逢1名自撞婦人，趕緊下車探視，隨行人員還貼心的撐傘遮陽；侯友宜針對文大宿舍事件，強調文大和又昱公司已談妥協議解約，保障學生住的權益。

侯友宜等一行人一早8點多，就由台東縣議會議長饒慶鈴和校長林銘欽陪同陪同前往台東第二棒球場，與新生國中棒球隊相見歡，侯友宜贈送饒慶鈴1支題名「一棒定天下」簽名球棒, 還贈送每位學生1顆簽名球，還與隊員合跳原住民舞蹈、揮棒打球，允諾當選新北市長後，會邀小球員到新莊棒球場看球。

結束與小球員的約會，侯友宜再轉往榮獲全國紅龍果優質果品評鑑冠軍果農吳政豪家中，隨後前往果農參觀紅龍果栽植狀況，途中看見1名婦人自撞路邊停車倒起，立即下車察看，不斷安撫且貼心拿起毛毯做靠枕，避逸婦人頭部直拉觸及高溫柏油路面，同行人員也立刻拿出傘具協助遮陽。

侯友宜強調，台東的農民非常需要關心，不是只有南部的農民，將心比心，農委會可以學一學台東縣長黃健庭，增加一些「友善城市」的銷售，如鳳梨價格崩盤時，黃竭力協助銷售，如果推銷出去走上一個管道，可能就不會崩盤或許價格更好。

另針對文大發聲明稿對宿舍解約案等問題，侯友宜表示遺憾，強調最重要是學生住的保障，文大已提出方案，又昱也將全力配合；至於立委黃國昌表態力挺蘇貞昌，侯則表示沒有評論且尊重。