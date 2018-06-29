解決農業缺工 許忠信：「相放伴」國際化

2018-06-29 16:32

〔記者萬于甄／台南報導〕炎炎夏日來臨，台南市芒果也已進入採收旺季，每年水果盛產時，缺工戲碼難免再度上演，農業勞力缺工問題，農委會雖然祭出多項措施，但人力仍顯不足；無黨籍台南市長參選人許忠信今提出，「相放伴」國際化的觀念，引進國際農業移工，解決缺工問題。

據台南市2015年農林漁業普查，從事農業勞力人口平均年齡達64.62歲，相比5年前老化1.46歲，人數也減少約2萬人，顯現台灣農村老化、年輕人力外流及缺工等問題，台南也不例外。

許忠信建議，應有條件地開放外籍移工解決我國短期農村勞動力不足，尤其可開放東南亞國家有種植和台灣水果相似的經驗、具農業技術的移工，到台灣工作時，只要稍加講解訓練，就能上手開始工作，台灣農民也可專注於經營管理或研發層面上。

許忠信說，早期台灣農村有「相放伴」互助的精神概念，如今可將相放伴概念國際化，因為台灣與東南亞國家緯度不同，相同水果的收成季節卻不同；引進季節性的短期外籍移工，再以滾動方式到台灣的不同場域，從事相近技術的採收工作，相信能解決以農業缺工問題。

許忠信也建議，努力推動吸引台灣年輕人從事農業的解決方案，如，搭配引進新技術與鼓勵研發，提升農產品附加價值、推廣有機農業等，讓年輕朋友看到農業的展望。