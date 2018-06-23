時力竹竹苗7議員參選人造勢 黃國昌：不會與謝文進合作

時代力量竹竹苗七議員參選人遊街造勢，由黃國昌領軍。（記者蔡彰盛攝）

2018-06-23 17:16

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕時代力量黨執行黨主席黃國昌下午與竹竹苗三縣市的議員候選人共同遊街造勢，當外界問到是否會與新竹市議長謝文進合作時，黃國昌斬釘截鐵說不可能，主委邱顯智則說目前為止謝文進還未宣布參選市長，且黨中央仍在討論，是否推縣市長候選人，時力是獨立政黨，不會沒有自己立場，目前說什麼都言之過早。

黃國昌強調，時代力量揭示的價值與理念，以及問政風格，各界可以很清楚知道，時力不可能支持謝文進角逐市長。他說，新竹市一流城市，有一流市民，市民值得更好，竹市不應只能選出「喬事王」，新竹市也不應只有「綜藝咖」，需要的是真正能帶領新竹往前的市長，時代力量在竹市選戰上，是否會投入，目前正審慎評估中。

黃國昌說，不管誰當市長，時代力量向市民許諾，將為新竹市民打造一支專業、理性、犀利、誰都不怕得罪的問政團隊，進入新竹市議會；若大家期待時代力量能在立法院裡，面對財團不退讓、面對舊勢力不被收買，讓時力的市議員參選人進入市議會，打出相同問政風格，做給市民看。

他說，2016的新竹市立委選戰，是時代力量參與國會選舉中選得最好的城市，那天開始，真正相信竹市是一流的城市，因為裡面有值得驕傲的市民，然一流城市一流市民，卻充斥三流政客，新竹市可以更好，所以選舉結束後，決定在新竹扎根，並成立黨部，是所有新竹市民的家，是時代力量從新竹改變台灣地方政治的大本營。

2018時力在竹縣市提出5名候選人，跟年輕人一起努力、戰鬥，沒有資源、沒有樁腳，都沒關係，在這樣的情況下，大家都一起努力，這就是時代力量參與政治的意義。