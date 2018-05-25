楊鎮浯宣布「真實」參選縣長 與陳福海「隔空開打」

2018-05-25 23:27

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨立委楊鎮浯今天（25日）宣布參選金門縣長，對於外界質疑他立委「未做好做滿」，他首度做出回應，對鄉親表示歉意，也強調一開始就承諾「要讓金門更好」，因此作出參選縣長的決定。

國民黨金門縣黨部主委林芳旋說，縣長陳福海是口號治縣、政績乏善可陳。陳福海也不甘示弱，透過縣長室說明用人原則與建設成果。雙方在相隔不到100公尺的國民黨金門縣黨部與金門縣政府隔空開打，提前為縣長選戰增添火藥味。

林芳旋說，國民黨5月9日徵召楊鎮浯參選金門縣長，理由是陳福海口號治縣、賣土地、政治酬庸、金酒中國試釀、人事更迭頻繁等等，政績乏善可陳。若是等楊鎮浯做完立委任期，金門已向下沉淪。

楊鎮浯說，這一次是以「真實」：真誠的做人、實在的做事為參選主軸；參選的原因有二，除了來自黨內高層的期許，年底一役對國民黨與中華民國的生存都至關重要。

他說，台灣在內鬥與消耗、金門在空轉，看到金門的問題，卻沒有看到執政者面對與解決，沒有把鄉親與人民放在心裡。

楊鎮浯說，這場選戰是個不對稱的戰爭，對手掌握執政優勢、綁樁布樁，但他決定了就義無反顧。

楊鎮浯說，有鄉親質疑他立委做一半，出來選縣長，沒有做好做滿，他說，他爭取醫療專機進駐、爭取金門警消人力增補、爭取金門大學預算增加1.3億、爭取署醫的醫療折舊預算、爭取疏運加班機、爭取料羅港消分隊的成立與進駐等等，服務鄉親案件近3000件等，相信鄉親都看在眼裡。

陳福海則發表書面聲明指出，目前台灣在內鬥與消耗，但孰令致之？人民已厭煩了藍綠惡鬥，所以「無色力量」正在覺醒，正如金門反而因為陳福海的無黨籍執政，才讓金門在兩岸間擁有更多的機會及優勢，不致空轉。

陳福海細數近4年來，縣府團隊致力於以往執政者鮮少碰觸民生基礎建設，打好10年不缺水、不缺電的基礎，還有教育投資更是前所未有。

另外，逐步解套規劃了20年以上的水頭商港聯外1-1道路、地區產業經濟重心的金酒員工薪資調整等陳年舊案，說沒有面對與解決金門所面臨的問題，沒有把鄉親與人民放在心裡，簡直就是「睜眼說瞎話」、「無的放矢」。

陳福海說，用人的一貫原則都是「海納百川，英才匯聚」，盡力求好的人才進入縣府團隊；必要的人事升遷與調整，都是為發揮更好的團隊戰力，如果這也能成為「掌握執政優勢，綁樁布樁」的理由，是否就該直接束手，什麼都不做？

陳福海說，從政以來只想幫金門做一點事、圓一個「金門夢」；仍會秉承初心當一個「真誠的做人，實在的做事」的縣長，而非「真心不幹，實在落跑」的立委。