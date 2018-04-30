全教總發動「三不」要求下台 吳茂昆：願面對面溝通

全教總發起三不連署要教長下台，吳茂昆受訪表示，願意和全教總面對面溝通。（記者林曉雲攝）

2018-04-30 15:14

〔記者林曉雲／台北報導〕有8萬多名中小學教師會員的全國教師工會總聯合會今天召開記者會宣布，將發動「三不運動」不接受、不忍受、不配合，呼籲所有教育人員拒絕出席由吳茂昆部長主持的所有會議，要求教育部長吳茂昆下台。但教育部長吳茂昆受訪時回應，他願意和全教總面對面溝通，有任何問題都可以討論，但如果變成政治議題就不應該，他也願意和國立大學校院協進會、私立大學校長協會等大學校長團體面對面溝通。

全教總理事長張旭政表示，3個多月來，因為台大校長遴選爭議，社會陷入分歧對立，在教育部長潘文忠去職後，接任的吳茂昆部長在極短時間內反而成為新的風暴中心，教育部長的負面聲浪，史上僅見，他們認為，台大校長遴選爭議可以留給公眾繼續對話，但檢視吳茂昆歷來爭議與上任後的言行，顯然都已不適合繼續擔任教育部長。

張旭政指出，社會認知的教育部長，會是謙和有禮、具有人文素養與高度社會關懷的部長，會是一個勇於反省、公私分明、願意帶領教育人員實踐教育理想的部長，而不是一個公私不分、充斥爭議，認為自己從不犯錯的部長。

全教總檢視吳茂昆部長歷來被指控的爭議，張旭政認為，一時片刻恐怕難以釐清，未來更有違反國家法律之虞，吳茂昆領導的教育部，在備受質疑的社會氛圍下施政，公信力也將大打折扣，為了教育的長遠發展，他們要求府院對錯誤任用吳茂昆並引起紛擾向全國人民致歉，教育部長吳茂昆即日起立即下台，請行政院另覓具有社會信任基礎，能夠帶領台灣教育的新任部長。

若府院對吾等嚴正訴求繼續置若罔聞，為了台灣的教育與未來，我們呼籲全國教育人員，不分學校層級、不分工作崗位，一致性採取以下不合作行動，「不接受、不忍受、不配合」由吳茂昆領導的教育部，以表達我們對吳茂昆部長的不信任，表達我們對台灣教育的擔憂，以挽救台灣的教育與孩子的未來。

全教總對8萬名會員老師及民眾發起三不運動，請全國民眾同步更換FB大頭貼－「拒絕接受吳茂昆」；請所有教育人員拒絕執行教育部下達的指令與任務；請所有教育人員拒絕出席由吳茂昆部長主持的所有會議。