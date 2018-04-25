破冰！侯友宜拜會周錫瑋 請益市政

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長提名人侯友宜今天（25日）下午拜會前台北縣長周錫瑋，請益市政，這是初選結束後兩人正式碰面，但雙方陣營對會談內容三緘其口，周錫瑋是否擔任侯友宜競選團隊幹部，目前沒有明確答案。
周錫瑋辦公室今晚發出聲明，證實今天下午新北市長朱立倫陪同國民黨新北市長提名人侯友宜，拜會周錫瑋，請益新北市政。媒體追問會談相關細節，未獲回應。
侯友宜競選幕僚說，這場會面只有朱立倫、侯友宜、周錫瑋3人參與，侯友宜競選辦公室沒有任何人陪同，不了解相關細節，無法評論。
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〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長提名人侯友宜今天（25日）下午拜會前台北縣長周錫瑋，請益市政，這是初選結束後兩人正式碰面，但雙方陣營對會談內容三緘其口，周錫瑋是否擔任侯友宜競選團隊幹部，目前沒有明確答案。
周錫瑋辦公室今晚發出聲明，證實今天下午新北市長朱立倫陪同國民黨新北市長提名人侯友宜，拜會周錫瑋，請益新北市政。媒體追問會談相關細節，未獲回應。
侯友宜競選幕僚說，這場會面只有朱立倫、侯友宜、周錫瑋3人參與，侯友宜競選辦公室沒有任何人陪同，不了解相關細節，無法評論。