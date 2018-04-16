活化中興新村 洪國浩提願景

2018-04-16 11:33

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院長賴清德4月6日夜宿中興新村，評估「首都減壓」計畫。民進黨籍的南投縣長參選人洪國浩今再對活化中興新村提出願景規劃，盼中興新村可能成立辦公、住宅合一的第二行政中心。

洪國浩今與來自南投的民進黨立委蔡培慧、林靜怡共同召開記者會。洪國浩表示，活化中興新村是他「南投躍起三部曲」的首部曲，希望能在現在的基礎下，活化這座沉寂已久的花園城市。

他指出，除了會積極建議中央利用中興新村規劃辦公、住宅合一的特點，成立第二行政中心；未來希望活化原省政府員工宿舍，提供給青年便宜承租，成為青年住宅與青創基地。配合未來台中捷運藍線延伸至南投，中興新村可以在多元運用下，成為一日旅遊的勝地。

林靜儀強調，他們是認真的。她指出，前總統馬英九推出的愛台十二項建設，要把中興新村打造成高等研究園區，但未顧及其歷史脈絡，任由中興新村荒廢成最大的蚊子館。

她肯定，洪國浩擔任草屯鎮長短短3年內，就讓鎮公所從負債變成有盈餘，他有能力落實；既然南投縣長林明溱做不到的，不如讓洪國浩來做。

蔡培慧建議，未來新成立的農業部、環資部可以規劃前來中興新村。中興新村交通便利，從托育中心到小學、中學，包括醫院，擁有充足的公共服務，可以成為農業創新整合中心。對於恢復中興新村的行政機能，中央政府已經具體在執行了。