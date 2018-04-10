蘇貞昌曾說不選第3次 侯友宜：跟神明說清楚就好

2018-04-10 17:16

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨擬徵召前行政院長蘇貞昌參選新北市長，而蘇貞昌2010年時在台北市保安宮宣布參選台北市長時，舉美國華盛頓總統「可以選第三任而不選」說明自己不會在台北縣選第3次的說法，如今受到外界質疑；國民黨新北市長擬提名人侯友宜今天對此回應前，先深深嘆了口氣，然後說:「老縣長跟神明說的事，跟神明說清楚就好了」。

侯友宜今天應高雄市左營、楠梓區國民黨市議員參選人李雅芬合拍宣傳照、錄音拜票；拍攝結束後，侯友宜笑稱自己是講話憨慢的人，幫自己還是幫別人錄音，都很困難。

對於與非新北市的市議員參選人合照掛看板，侯友宜說，打選戰就像一個團隊，以前同仁面對槍戰現場，除了衝衝衝以外，大家都團結一起「鬥陣拚命」，他希望這次選舉，尤其第一次要參選的人，大家要團結，一起贏得勝利。

對於民進黨內部傳出蘇貞昌民調與侯友宜接近，侯友宜表示，他不了解民調，到底差多少贏多少都沒關係，只要認真做事，市民就會肯定。

對於蘇貞昌曾在保安宮說不選第三次的事，侯友宜深深嘆了口氣說，「過去的事情勾勾纏，老縣長跟神明說的事，去跟神明說清楚就好了」；至於是否與周錫瑋聯絡，侯友宜表示，選舉後就積極聯繫，兩人會在適當的時間、地點，好好聊一聊，一起團結，打贏新北市的選戰。