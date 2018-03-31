暢談城市博物館政策 柯文哲批：偶戲館蓋錯地方

台北市長柯文哲參加紀州庵「文學茶室．廊道茶座」活動，發表台北市城市博物館政策。（記者蔡亞樺攝）

2018-03-31 19:09

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市市定古蹟紀州庵舉辦「文學茶室．廊道茶座」活動今天（31日）下午開幕，台北市長柯文哲出席並暢談城市博物館的文化政策，一開講滔滔不決，批評偶戲館當時設立地點錯誤，還嫌棄紀州庵庭院沒有日本庭院的味道，應該重新整理，因此，他將召集各局處討論規劃，「不要幻想單一事件就會成功，要整體規劃一起上」，把紀州庵庭院跟周邊道路與老舊房舍全部整理。

台北市文化局轄管的紀州庵，與創立於日治時期昭和10年的手工和菓子店鋪「明月堂」合作，規劃推出「文學茶室．廊道茶座」，透過文學與飲食的結合，連結紀州庵在日治時期做為高級料理亭的歷史意義。

出席活動的柯文哲說，台北市正積極推動的「城市博物館」，打破博物館的疆界、不再被圍牆侷限，把具有歷史意義的建築與街區重新盤點，目前規劃北投、大稻埕、城中、艋舺、城南5座「沒有圍牆的城市博物館」，展示在地人文及整體生活環境，讓每個街角都是博物館。

柯文哲提到，文化不是蓋個房子把東西搬進去，最重要是要有故事，印度的泰姬瑪哈陵就是最有名的例子，因此，北投除了有自然景觀，還有享譽全球的綠建築北投圖書館，以及台灣第一座溫泉旅社，發展出的那卡西文化，還有中心新村，都讓北投開始有文化與生命。

柯P說，「城中博物館」範圍從捷運中山站到雙連站的地下街，要感謝誠品書店創辦人吳清友，他生前最後一個作品就是中山地下街，虧本投入4500萬元做好地下街，成功帶動地下街人潮，目前每日有3萬人次，以及上面的線形公園將花1億元重新改建，變得更有文化，連帶讓鄰近的赤峰街開始有文創小店進駐，打造成台灣文創聚集地。

至於大稻埕，柯P說，台灣思想最活潑在1920至1930年代，台北最活耀的地點就在大稻埕，因此，大稻埕不是只有迪化街，還有茶葉與戲曲文化，因此，偶戲館應該擺在大稻埕，不是松山區，就是因為城市規劃沒有成功。

柯文哲也不忘自誇政績，他提到，最得意政績就是解決萬華艋舺公園的遊民，動員市府所有局處之力，「把遊民洗乾淨坐在那裏像遊客」，不會髒髒的，也在龍山寺地下B2打造文創商場，讓觀光客停留時間從15分鐘延長為1小時。

最後，柯文哲說，「城南博物館」包括紀州庵、客家文化公園、寶藏巖、自來水園區及溫羅汀一帶等，他今天抵達紀州庵下車後也有些想法，要讓中正區長當召集人，把紀州庵附近的具有文化資產老舊房舍用文資身分處理，還有紀州庵外面（指院子）種得不是很整齊，沒有日本庭院的味道，找公園處重新整理，這一條路（指紀州庵所在的同安路）也要處理。

柯文哲說，不要幻想單一事件就會成功，要整體規劃一起上，最怕馬屁拍在馬腿上，去年舉辦世大運結餘有19億元，「錢太多就拿出來建設」，要把路跟公園全部整理。