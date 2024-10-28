率跨黨派立委成立「動物好生活協會」 郭昱晴帶毛小孩談動保

民進黨立委郭昱晴今日與32名跨黨派立委在立法院成立「動物好生活協會」。（記者方賓照攝）

2024/10/28 12:44

〔記者林哲遠／台北報導〕為促進動物福利、動保議題，民進黨立委郭昱晴今日與32名跨黨派立委在立法院成立「動物好生活協會」，並邀請多個動保團體、獸醫師公會加入，盼為我國動物議題建立更討論空間，讓台灣成為所有動物等都能好好生活的動物友善之國。郭昱晴也將家中的13歲毛小孩「默默」帶到會中，呼籲以領養代替購買。

郭昱晴今日召開「動物好生活協會」成立大會，並邀請副會長賴惠員、鍾佳濱以及會員林月琴、李坤城、葛如鈞、吳思瑤、林楚茵等朝野3黨共32位立委參與，並邀請多個民間動保團體、獸醫師公會擔任協會會員；另，農業部動物保護司司長江文全也出席與會聽取各界對動物議題的意見。

請繼續往下閱讀...

擔任會長的郭昱晴致詞時公布，動物好生活協會將關注5大議題，包括實驗動物、展演動物、經濟動物、野生動物、同伴動物。在實驗動物議題上，為鼓勵機構追求更好的實驗動物福利，現有的評鑑制度應該設定更明確的獎懲標準，讓長年表現優良者有動力維持水準、表現不佳甚至違規者亦有改善動機。此外，也應明確制定產品使用動物實驗者的揭露條件，讓消費者更加了解選擇的意義，並減少對動物實驗的誤解。

郭昱晴說明，在展演動物部分，因應國內新形態動物展演或其他商業行為興起，主管機關應盡速落實國內展演動物場所的盤點、稽查、輔導改善，並制定更符合動物福利指標的展演動物照護規則，保護動物們在展演場所的生活品質；經濟動物則應有專門條例制度化推動友善飼養、綠色農業等轉型與擴大，並獎勵傳統農業轉型有善農業，保障動物福利的同時，也減少生產者轉型壓力。

郭續指，就野生動物與同伴動物部分，應提升飼主責任，並使寵登絕育、禁止放養、杜絕不當飼養等政策徹底落實，是為首要之務；再者，主管機關也應積極檢討並列管當今環境與野生動物保育相關政策缺失，並提出改善計畫，另制定專門計畫強化我國生態永續；另，同伴動物經濟規模漸起，推動寵物買賣、食品、醫療、保險相關周邊產業制度更加完善，也是動物好生活協會重要目標。

副會長賴惠員表示，期望藉由動物好生活協會的創立，能夠更加推廣議題的能見度，她做為立法院唯一領有獸醫師執照的獸醫師，今日與會的許多貴賓其實都是「學弟」，感謝郭委員成立協會，讓獸醫師們有一個更好的平台，未來一起為動物爭取更好的權益。

獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫說，大家對動物的關心不分黨派、立場、階級，這幾乎是最有共識的一件事情。國外的動物保護領域許多都是獸醫師主導，很高興現在也有這個機會，以獸醫師的身分加入協會運作，一起為台灣的動物努力。

針對協會會員們對動保議題的期待，農業部動物保護司司長江文全在會中回應，「動保法」立法20餘年，雖然不比歐美國家動輒百年歷史、動物福利保障完善，但至今修正15次，幾乎是年年有修正，表示我國動物權益極獲重視。即便民眾對議題的立場光譜不盡相同，但在立委們的支持下催生出的動物保護司，將盡力尋求最好解方，期許找尋人與環境的和諧共生。

民進黨立委郭昱晴（右）將家中的13歲狗狗「默默」帶到會中，呼籲以領養代替購買。（郭昱晴提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法