監院查台大校長案 近期約談管中閔

2018-03-22 23:59

〔記者鍾麗華／台北報導〕對於台大校長遴選爭議，監察院已分別針對教育部與台大調查，而上週又爆出台大校長當選人管中閔涉嫌違法赴中兼職，甚至在卸任國發會主委後，未經報備核准就到中國兼課，監察院已對此立案調查。監院人士表示，目前調查中的3案，都與管中閔有關，據了解，監院近期就會約談管中閔，以釐清真相。

監院人士表示，今年1月台大校長遴選爆發爭議，新任監委上任後已立案調查教育部是否有行政違失，此主要是查大學校長遴選制度爭議，並非台大校長遴選案本身，目前已約談教育部次長姚立德。不過，對於管中閔兼任獨董問題，由於有台大教授到監察院檢舉，因此3月初監院也立案調查。

他解釋，前兩案主要是鎖定教育部與台大本身的行政疏失，不過，上週立案調查的第3案，則是針對管中閔本人，主要是瞭解管在中研院經濟研究所長任內是否赴中違法兼職，以及是否有違反涉密退離職政務人員赴中管制的規定。如果媒體報導屬實，管中閔說不定有會有彈劾的問題，因此才須分案。

他強調，如大學教授不兼行政職，基於學術自由、大學自治與監察權的界線，監察院並不能調查，但若教授有兼任行政職情況則不同，因此監院查管中閔本人，並沒有問題 。

監院人士認為，管的聲明仍未澄清在國發會主委卸任後，是否未經報備到過中國，不過，要釐清相關爭議並不難，因此監院會向移民署調閱相關出入境資料，但他也強調，監院會蒐集事實，對管案並沒有定見。