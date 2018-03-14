台中市議員初選協調結束 民進黨、國民黨均4月民調

民進黨、國民黨都將在4月辦理台中市議員初選民調。圖為台中市議會開會情形。（資料照，記者張菁雅攝）

2018-03-14 20:13

〔記者張菁雅／台中報導〕民進黨、國民黨台中市議員選舉黨內初選均已完成協調，都將在4月民調，民進黨共有8個選區要民調，包括第4、6、8、9、10、11、12及13選區；國民黨則有7個選區，分別是第2、5、7、9、10、11及13選區將辦理民調，其中，第5選區因有檢舉案，正由選監小組調查中，調查結果將影響該選區是否民調。

民進黨市議員初選預定提名35人，共44人登記，登記截止後，市黨部進行協調至13日。市黨部主委何明杰今天表示，共有8個選區須透過民調來決定提名人選，包括第4、6、8、9、10、11、12及13選區，中央黨部已公布台中市將在4月16日至20日辦理民調作業，每個晚上進行1至2個選區民調，完成後，隔天中午即開封民調結果並對外公布。

國民黨市議員初選預定提名32人，也是44人登記，第2、5、7、9、10、11及13選區將辦理民調。市黨部主委陳明振表示，各選區民調會在4月中旬完成，第5選區因有黨員具名檢舉某參選人攻擊其他參選人、破壞黨內團結，此案正由選監小組調查中，若事證屬實，將撤銷此人登記，該選區就不需民調。

陳明振也說，第8選區預定提名3人，共4人登記，因3位現任議員都同意給年輕人機會，將提名3人、報准1人；第14選區預定提名1人，共3人登記，在協調過程中，現任議員蘇慶雲表明不選，該選區將開放另2人參選，不做民調。

另外，國民黨明天將完成第一階段提名，現任議員且選區沒有爭議者，都列入提名名單。