女主播以潑蔣介石靈柩「學弟」為榮 網友看法兩極！

主持人、主播廖筱君稱讚學弟。（圖擷取自三立LIVE新聞YouTube）

2018-03-02 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕二二八和平紀念日，桃園大溪慈湖蔣介石陵寢被獨派青年闖入、並朝棺柩潑紅漆；事發後，政論節目邀請參與潑漆的學生上節目，其主持人廖筱君在節目上稱讚學生行為，「我以有這樣的學弟為榮」，引起網友討論。

政論節目《新台灣加油》邀請台大醫學系張閔喬、輔仁大學羅宜、世新學生郭潤庭三名潑漆學生上節目。

羅宜表示，他們想表達在這個年紀，很多人對威權象徵是沒有感覺的，只會覺得那個銅像、陵寢本來就在那邊，但他們想透過這樣的行動告訴社會大眾，縱使他的權威象徵已慢慢被淡化，但不可轉換的是「他就是個威權象徵，不管是在銅像，他用國家、學校資源，去保障這些威權象徵的存在，他就是威權象徵，他沒有辦法轉成其他物品，他就是真真實實活在我們生活中」。

羅宜質疑，這個陵寢在台灣，如同鎮壓台灣一樣，這個威權遺毒、烏雲依然籠罩在整個台灣土地上不曾消去，「我們好奇這個陵寢，為什麼要運用國家資源，它現在歸國防部後備指揮部管，那陵寢本身，到底屬於慈湖，還是蔣家人的，若屬於蔣家人，為什麼國家還要用我們資源，去為一個家族、個人，去延續他整個家族，貌似是觀光，但實際上是威權的一個場所？」

對此，廖筱君回應說，「非常好！非常好！我以這個輔大的學生，有這樣的學弟為榮，我看到他的中心思想，也聽到他內心所傳達出這樣一個政府應該做什麼事情」。（影片14：30秒處）

對於廖筱君的言論，引起網友正反兩極看法，有人認為，「什麼年代了，還在陵寢，是多封建啊」、「現在台灣人還要花納稅錢養蔣介石靈柩」；但也有人質疑，「這就轉型正義？還是意識形態作祟」、「對我們來說就是一尊銅像被潑漆，有犯法就辦」。